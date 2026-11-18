Χωρίς τον Ράφαελ Λεάο θα αγωνιστεί η Γαλατασαράι στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στις 8/12.

Με μια σημαντική απουσία θα ταξιδέψει η Γαλατασαράι στην Αθήνα, για το παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στις 8 Δεκεμβρίου. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός υπέστη θλάση στον μηριαίο του δεξιού ποδιού πριν από μερικές εβδομάδες και η αποκατάστασή του θα καθυστερήσει.

Όπως αναφέρουν στην Τουρκία, ο Λεάο θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να επιστρέψει στη δράση, χάνοντας αρκετά παιχνίδια της ομάδας του τις επόμενες εβδομάδες. Συγκεκριμένα αναμένεται να απουσιάσει από τα ματς του τουρκικού πρωταθλήματος με Σάμσουνσπορ, Μπεσίκτας, Ρίζεσπορ και Εγιούπσπορ, καθώς και από τα παιχνίδια του Champions League απέναντι στην Άστον Βίλα και την ΑΕΚ.

Θυμίζουμε ότι 27χρονος άσος μετακόμισε το καλοκαίρι από τη Μίλαν στη Γαλατασαράι, έναντι 38 εκατ. ευρώ, και ως τώρα μετρά 11 εμφανίσεις με δύο γκολ και μία ασίστ.