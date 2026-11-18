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Η Καλαμάτα υποδέχεται το Σάββατο (21/11, 19:30) την ΑΕΚ στο γήπεδο του Ιωνικού και η διοίκηση φροντίζει για τη δωρεάν μετακίνηση των οπαδών στη Νίκαια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Μαύρη Θύελλα ετοιμάζεται για ακόμη έναν σημαντικό αγώνα και θέλει τον κόσμο της στο πλευρό της! Το Σάββατο (21/11, 19:30), η ομάδα μας αντιμετωπίζει την ΑΕΚ για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League και οι φίλαθλοί μας θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν δωρεάν στη Νίκαια.

Διάθεση πούλμαν για τη μετακίνηση στη Νίκαια!

Για ακόμη μία φορά, με πρωτοβουλία του προέδρου και μεγαλομετόχου της ομάδας μας, Γιώργου Πρασσά, θα διατεθούν δωρεάν πούλμαν για τη μετακίνηση στο γήπεδο της Νίκαιας. Προτεραιότητα θα έχουν όσοι έχουν ήδη βρεθεί και σε προηγούμενα παιχνίδια της ομάδας μας.

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να μετακινηθούν με τα πούλμαν μπορούν να επικοινωνούν με το Πρακτορείο Penguin Travels & Tours στο τηλέφωνο 27210 80701, προκειμένου να κατοχυρώσουν τη θέση τους.

Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας:

* Τετάρτη: 09:00-14:30

* Πέμπτη: 18:00-21:00

* Παρασκευή: 09:00-14:00 και 18:00-21:00

Κατοχυρώστε έγκαιρα τη θέση σας και δώστε δυναμικό «παρών» στο πλευρό της Μαύρης Θύελλας! Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αγορά εισιτηρίου για τον αγώνα με την ΑΕΚ.

Όλοι μαζί, με τη Μαύρη Θύελλα!