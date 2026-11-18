Στο πιο υπερσύγχρονο γήπεδο της χώρας είναι πιθανό να αγωνίζεται από τον Σεπτέμβριο του 2027 η Εθνική ομάδα, εφόσον φυσικά ο Βοτανικός είναι καθόλα έτοιμος.

Με το βλέμμα στα προκριματικά του Euro πλέον η Γαλανόλευκη, μετά την εξαιρετική παρουσία της στο Nations League, όπου έχασε στην ισοβαθμία το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Στις 6 Δεκεμβρίου το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα μάθει τους αντιπάλους της στα προκριματικά του επόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα φιλοξενηθεί στη Μεγάλη Βρετανία και το μόνο δεδομένο για την ώρα είναι ότι θα βρίσκεται στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας, αλλά και σε όμιλο με πέντε ομάδες.

Οι υποχρεώσεις της θα αρχίσουν πιθανότατα στις αρχές Μαρτίου, στο πρώτο από τα πέντε "παράθυρα" που θα αγωνιστεί. Ακολουθούν εκείνο του Ιουνίου, αυτό του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου που είναι και το μεγαλύτερο (με τέσσερα ματς) και τέλος του Νοεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά την έδρα που θα χρησιμοποιήσει, αναμένεται λογικά η επιστροφή στην Αθήνα και το Καραϊσκάκη, τουλάχιστον για την εκκίνηση, τον Μάρτιο, αφού στη συνέχεια το φαληρικό γήπεδο -με βάση το σημερινό χρονοδιάγραμμα- θα κλείσει για να ξεκινήσει η ανακαίνισή του.

Αν τα έργα ξεκινήσουν από τα τέλη Μαΐου, σύμφωνα με τις πιο ευοίωνες εκτιμήσεις, τότε υπάρχει δεδομένα ένα ερωτηματικό για την έδρα του Ιουνίου, εάν υπάρχει τότε εντός έδρας αγώνας.

Από το μεγαλύτερο "παράθυρο" όμως των προκριματικών κι έπειτα, αυτό του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, είναι πιθανό η Εθνική να αγωνιστεί στο πιο σύγχρονο γήπεδο της χώρας, στον Βοτανικό!

Αυτό, προφανώς με την προϋπόθεση ότι θα είναι καθ' όλα έτοιμο το νέο "παλάτι" του Παναθηναϊκού. Αν δεν υπάρξουν ωστόσο καθυστερήσεις και ο Βοτανικός ανοίξει εγκαίρως τις πύλες του, τότε πρόκειται να φιλοξενήσει την Εθνική ομάδα από τον Σεπτέμβριο του 2027, δίνοντας εκεί και τα κρίσιμα εντός έδρας παιχνίδια της για τα προκριματικά του Euro.