Το Μονμάουθ γνώρισε την ήττα με 81-76 από του Ουέικ Φόρεστ, με τον Στέφανο Σπάρταλη να κάνει μια τρομερή εμφάνιση. Ο νεαρός Έλληνας ολοκλήρωσε τον αγώνα με 17 πόντους (2/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4/6 βολές) και 6 ριμπάουντ σε 27 λεπτά.
Ο Βενιαμίν Αμπόση στην ήττα του UC Ντέιβις από το Αλαμπάμα Στέιτ (75-68) μέτρησε 6 πόντους (2/7 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/2 βολές), 4 ριμπάουντ και 1 μπλοκ σε 17 λεπτά.
Ο Νίκος Χιτικούδης αγωνίστηκε στο Ζέιβιερ-Κλίβελαντ Στέιτ (75-67) για 6 λεπτά και τελείωσε το ματς με 2 πόντους (1/1 δίποντα) και 3 ριμπάουντ.
Ο Θωμάς Ζορμπάς στην ήττα του Όραλ Ρόμπερτς από το SMU (76-72) είχε 6 πόντους (3/7 δίποντα), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 15 λεπτά.
Τέλος, στην ήττα του Μάουντ Σεντ Μέρις από το Λεχάι με 99-65 ο Τάσος Ροζακέας μέτρησε 2 ριμπάουντ σε 15 λεπτά, ενώ αστόχησε στο μόνο τρίποντο που εκτέλεσε.