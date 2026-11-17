Παίκτες θέλουν να φύγουν, δεν προσαρμόζονται, πετάνε στα σκουπίδια το παρελθόν τους και φταίνε διαρκώς αυτοί. Ποτέ δεν ευθύνεται ο ένας συνδετικός κρίκος όλων των υποθέσεων.

Ο… ελέφαντας στο δωμάτιο, ποτέ δεν απασχολούσε τον Ολυμπιακό. Διαμόρφωνε με τέτοιο τρόπο τις συνθήκες, για να κάνει την κοινή γνώμη να ξεχνά πως υπάρχει εκεί. Καταλήγοντας στο σημείο να θεωρείται φυσιολογικό να τον βλέπεις, να τον καλημερίζεις και να συνεχίζεις τη ζωή σου.

Τα τελευταία χρόνια ζούμε την μπασκετική έξαρση του «αυτό ισχύει αφού αυτό λέει ο Ολυμπιακός». Κάτι που ισχύει και στα εσωτερικά του ζητήματα και όχι απλά στις αντιπαλότητες με άλλες ομάδες.

Άλλωστε τα σημαντικότερα προβλήματα για τον Ολυμπιακό, είναι τα εσωτερικά. Απλά τα καλύπτουν με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να θεωρούν πως δεν γίνονται ορατά από κανέναν. Κι όταν γίνονται, αρχίζει η πραγματική «δολοφονία χαρακτήρα». Για να παραμείνει αψεγάδιαστος και αδαμάντινος ο χαρακτήρας του ενός.

Όλα ξεκίνησαν από τότε που ο Κώστας Σλούκας – το SDNA είχε αποκαλύψει πως υπάρχει σοβαρό θέμα από τα μέσα της σεζόν 2022/23 – θέλησε να βγάλει άκρη με το ρόλο που θα έχει στον Ολυμπιακό. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπήκε καν στη διαδικασία να το συζητήσει. Παρά τις προσπάθειες του Σλούκα να βρεθεί άκρη, κόντρα ακόμη και στις διαφωνίες του με τον προπονητή.

Τελικά άκρη δε βρέθηκε, έφυγε και πήγε στον Παναθηναϊκό. Αμέσως άρχισε ο «πόλεμος» σε πολλά επίπεδα. Με την περίφημη δήλωση του κόουτς του Ολυμπιακού για τις προσλαμβάνουσες, να έχει περάσει στην ιστορία.

Από τότε ήταν πολλές οι… προσλαμβάνουσες αθλητών που φόρεσαν τη φανέλα του Ολυμπιακού. Οι οποίοι ήθελαν να φύγουν χωρίς να τους ενδιαφέρει ακόμη κι αν χαμηλώσουν το επίπεδο στο οποίο αγωνίζονται. Ήθελαν να φύγουν γιατί δεν άντεχαν όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της ομάδας και την αντιμετώπιση απέναντί τους. Πέρα από την συνολική λογική πως για να παίζει κάποιος στον Ολυμπιακό, εννοείται δεν πρέπει να έχει καμία απαίτηση για αύξηση αποδοχών, παρά μόνο να λέει και ευχαριστώ για όσα παίρνει.

Ο Ουίλιαμς-Γκος που όρμησε στη διάρκεια τελικού πρωταθλήματος στον Μπαρτζώκα και τον συγκράτησαν τελευταία στιγμή – φανταστείτε αυτό να συνέβαινε με τον Αταμάν για παράδειγμα – δεν περίμενε καν να του κάνουν πρόταση. Υπέγραψε στη Ζαλγκίρις Κάουνας χωρίς δεύτερη σκέψη.

Ο Πίτερς κορυφαίος παίκτης στο Final Four, πρωταθλητής Ευρώπης, με επιχειρήσεις στην Ελλάδα, δεν σκέφτηκε καν να ανανεώσει με τον Ολυμπιακό. Τα μάζεψε και έφυγε για Μιλάνο, για να παίζει σε μια ομάδα χωρίς ουσιαστικό στόχο στην EuroLeague.

Ο Ουόκαπ περίμενε οικονομική επιβράβευση με νέο συμβόλαιο, δεν την έλαβε ποτέ. Έφτασε το θέμα του στα άκρα, ήρθε σε ανοιχτή κόντρα με τον Ολυμπιακό και τελικά έφυγε για την Ντουμπάι. Παίκτης για τον οποίο ο Μπαρτζώκας έλεγε πως είναι ο κορυφαίος πλέι μέικερ της Ευρώπης και δεν τον στήριξε καθόλου για την παραμονή του.

Μέχρι και ο Λαρεντζάκης προτίμησε να πάει στην ΑΕΚ, προκειμένου να φύγει από τον Ολυμπιακό με τις συνεχόμενες διαφωνίες με τον Μπαρτζώκα. Στο ματς των δύο ομάδων μάλιστα, δεν χαιρέτησε τον προπονητή στον αγωνιστικό χώρο και βγήκε διαρροή πως αγκαλιάστηκαν στα αποδυτήρια.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αγώνα παρά αγώνα αντιδρά σε οδηγίες και παρατηρήσεις από τον πάγκο.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξέσπασε ανοιχτά πριν ένα μήνα και κάτι. Βάζοντας στο «κάδρο» το τεχνικό τιμ συνολικά – άρα πρώτο τον Μπαρτζώκα – αναφέροντας πως δέχονται να μειώνεται ο ρόλος του για άλλους λόγους. Σα να κατηγορούσε τον προπονητή πως έχουν εντολή να μην αγωνίζεται αρκετά, επειδή δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του. Ο παίκτης τιμωρήθηκε και οι αντιδράσεις του μόνο μεταμέλεια δεν δείχνουν. Μάλλον το αντίθετο… Αναμονή μέχρι την αποχώρηση.

Κι έρχεται τώρα ο Κόντσαρ. Κάποιος που ήρθε απ’ το ΝΒΑ, χωρίς να ξέρει καν τον Μπαρτζώκα για να έχει κάποια προκατάληψη εναντίον του. Σε χρόνο ρεκόρ θέλει να αποχωρήσει γιατί δεν προσαρμόζεται και δεν βρίσκει τον ρόλο που θα ήθελε. Ή το ρόλο που του υποσχέθηκαν, γιατί προφανώς μίλησε με τον Μπαρτζώκα πριν υπογράψει.

Οι κοινοί παρονομαστές σε όλα αυτά, είναι δύο: Ολυμπιακός και Μπαρτζώκας. Για κάποιο περίεργο λόγο, αυτοί δεν φταίνε ποτέ. Πάντα ευθύνονται οι διαφορετικοί παίκτες. Κάθε φορά ένας άλλος που… τρελαίνεται, είναι «φραγκοφονιάς», τον «σέρνει» απ’ τη μύτη η γυναίκα του, δεν προσαρμόζεται και έχει τάσεις φυγής όπου κι αν αγωνίζεται. Κι αν δεν ισχύει τίποτα απ’ τα παραπάνω, τότε φταίνε οι προσλαμβάνουσες και «καθαρίσαμε».

Ο Μπαρτζώκας δεν έφταιξε ποτέ. Δεν έκανε ποτέ και τίποτα λάθος. Ο Ολυμπιακός προσφέρει στους πάντες όσα θέλουν όπως τα θέλουν κι αυτοί γίνονται αχάριστοι και δεν βλέπουν την ώρα για να φύγουν. Ακόμη και πριν τελειώσουν τα συμβόλαιά τους.

Φράσεις όπως «το καρπούζι και το μαχαίρι το έχει ο Ολυμπιακός», έχουν γίνει συνήθεια. Όπως και το «υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές». Αρκεί να φανεί πως είναι όλοι… τρελοί και περίεργοι. Μόνο ο κόουτς έχει λογική, δεν ενοχλεί κανέναν και τον αδικούν οι «παλιοχαρακτήρες» αθλητές όταν θέλουν να φύγουν να γλιτώσουν.

