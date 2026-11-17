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Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Κύπρο την Μακάμπι (19:00) για την 12η αγωνιστική της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να δοκιμάζεται στην Μπολόνια κόντρα στην Βίρτους (22:00).

Με 9 αγώνες συνεχίζεται η 12η αγωνιστική της Euroleague, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει εννιά αναμετρήσεις την Τρίτη (17/11).

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Κύπρο κοντρα στην Μακάμπι (19:00), με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να αφήσουν πίσω τους την βαριά ήττα από τον Άρη, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεση του, τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ ο Έλληνας τεχνικός μετρά ήδη μια αποχώρηση από το ρόστερ, αυτή του Τζον Κόντσαρ.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Μπολόνια την Βίρτους (22:00) σε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι για τους «πράσινους». Το τριφύλλι θέλει να επιστρέψει στις νίκες με την εντός έδρας ήττα από την Μπαρτσελόνα και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει στην διάθεση του 14 παίκτες, καθώς στους 12 που είχαν αγωνιστεί στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπαρτσελόνα προστέθηκαν και οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, που θα είναι στην αποστολή και για το επόμενο ταξίδι του «τριφυλλιού» στο Κάουνας για το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις (19/11, 20:00).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:

Η Βαθμολογία:

Βαλένθια 8-3 Παναθηναϊκός 8-3 Ολυμπιακός 8-3 Μπαρτσελόνα 8-3 Ερυθρός Αστέρας 7-4 Ρεάλ Μαδρίτης 7-4 Φενέρμπαχτσε 7-4 Ζάλγκιρις 7-4 Ντουμπάι 7-4 Χάποελ Τελ Αβίβ 6-5 Παρτίζαν 6-5 Παρί 5-6 Αναντολού Εφές 5-6 Μπεσίκτας 5-6 Βιλερμπάν 4-7 Βίρτους Μπολόνια 4-7 Μπάγερν Μονάχου 3-8 Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8 Αρμάνι Μιλάνο 1-10 Μπασκόνια 1-10

Η επόμενη αγωνιστική (12η)

Τρίτη (17/11)

18:00 Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές

19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός

20:00 Ζάλγκιρις - Μπάγερν

20:00 Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν

21:30 Μπαρτσελόνα - Παρί

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυρθός Αστέρας

21:30 Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Παρτίζαν - Βαλένθια

22:00 Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός

Τετάρτη (18/11)

19:00 Μπεσίκτας - Ρεάλ Μαδρίτης