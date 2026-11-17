Οι Μάτζικ έδειξαν τις διαθέσεις τους από νωρίς, αφού προηγήθηκαν με 20-17 στην λήξη της πρώτης περιόδου και με επί μέρους 30-24 στην δεύτερη περίοδο, έκλεισαν το ημίχρονο με προβάδισμα 9 πόντων (50-41).
Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Σέλτικς έκαναν την αντεπίθεσή τους και με επί μέρους 36-25, μπήκαν στην τελευταία περίοδο, έχοντας πάρει το προβάδισμα με 77-75, όμως οι Μάτζικ αρνήθηκαν να παραδοθούν.
Οι φιλοξενούμενοι έκαναν το δικό τους comeback, έτρεξαν επί μέρους 40-28 και με 8-0 στα τελευταία λεπτά, «καθάρισαν» το ματς, φεύγοντας από την Βοστώνη με ένα μεγάλο διπλό.
Ο Φραντζ Βάγκνερ με 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ορλάντο Μάτζικ, με τον Τζέισον Τέιτουμ να ξεχωρίζει για τους Σέλτικς με 24 πόντους, 12 ριμπάουντ και 4 ασίστ.