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Οι Ορλάντο Μάτζικ άλωσαν την έδρα των Μπόστον Σέλτικς, πανηγυρίζοντας ένα μεγάλο διπλό (115-105).

Οι Μάτζικ έδειξαν τις διαθέσεις τους από νωρίς, αφού προηγήθηκαν με 20-17 στην λήξη της πρώτης περιόδου και με επί μέρους 30-24 στην δεύτερη περίοδο, έκλεισαν το ημίχρονο με προβάδισμα 9 πόντων (50-41).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Σέλτικς έκαναν την αντεπίθεσή τους και με επί μέρους 36-25, μπήκαν στην τελευταία περίοδο, έχοντας πάρει το προβάδισμα με 77-75, όμως οι Μάτζικ αρνήθηκαν να παραδοθούν.

Οι φιλοξενούμενοι έκαναν το δικό τους comeback, έτρεξαν επί μέρους 40-28 και με 8-0 στα τελευταία λεπτά, «καθάρισαν» το ματς, φεύγοντας από την Βοστώνη με ένα μεγάλο διπλό.

Ο Φραντζ Βάγκνερ με 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ορλάντο Μάτζικ, με τον Τζέισον Τέιτουμ να ξεχωρίζει για τους Σέλτικς με 24 πόντους, 12 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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