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Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Άγνωστες Υποθέσεις», και οι 72 σουίτες του Βοτανικού βρήκαν αγοραστή και μάλιστα υπάρχει και λίστα αναμονής καθώς δεν μπόρεσε η ΠΑΕ να καλύψει την ζήτηση.

Ανάρπαστα τα… πάντα γίνονται στη νέα εγκατάσταση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού που θα φιλοξενήσει τα όνειρα των φίλων του «Τριφυλλιού» για τις επόμενες δεκαετίες.

Το hype είναι τεράστιο, όλοι θέλουν να εξασφαλίσουν θέση και τα… βαριά πορτοφόλια ξηλώθηκαν για να έχουν μόνιμη παρουσία.

Κάπως έτσι οι 72 σουίτες πουλήθηκαν ήδη και το ετήσιο έσοδο θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Στη σύμβαση μάλιστα είχε προβλεφθεί ένα ελάχιστο ποσό για τον Δήμο Αθηναίων, κάτι που σημαίνει πως σχεδόν και τα 10 εκατ. θα πάνε στο ταμείο της ΠΑΕ.

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού μάλιστα εξασφάλισε ένα ποσό επιπλέον από τα 10 εκατ. να πηγαίνει στα ταμεία του ΑΟ κάτι που ισχυροποιεί τα τμήματα του Ερασιτέχνη και την αυτάρκεια του οδηγώντας ολόκληρο τον σύλλογο με μαθηματική ακρίβεια προς την εκτόξευση.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα (στο 38:30):