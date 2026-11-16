«Προτάθηκε σε Αρμάνι και Μπαρτσελόνα ο Κινιόνες - Σε αναζήτηση λύσεων και ο Ολυμπιακός»

Σύμφωνα με το ισπανικό encestando ο Λέστερ Κινιόνες προτάθηκε στην Μπαρτσελόνα και την Αρμάνι Μιλάνο, την ώρα που ο Ολυμπιακός είναι ιδιαίτερα ενεργός στην μεταγραφική αγορά.

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται στην αγορά της EuroLeague, με αρκετές ομάδες να αναζητούν ενίσχυση προκειμένου να καλύψουν τα κενά που έχουν παρουσιαστεί στα ρόστερ τους. Ένα από τα ονόματα που έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν έντονα τις τελευταίες ημέρες είναι αυτό του Λέστερ Κινιόνες, ο οποίος φέρεται να έχει προταθεί τόσο στην Μπαρτσελόνα όσο και στην Αρμάνι Μιλάνο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Encestando

Ο 26χρονος Δομινικανός γκαρντ βρίσκεται αυτή την περίοδο στους Sioux Falls Skyforce, τη θυγατρική ομάδα των Μαϊάμι Χιτ στην G-League, έχοντας ως βασικό στόχο να επιστρέψει στο NBA. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή προοπτική παραμένει ανοιχτή, ειδικά εφόσον προκύψει μία οικονομικά δελεαστική πρόταση από ομάδα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης.

Η Μπαρτσελόνα εξετάζει την αγορά για την απόκτηση ενός παίκτη που θα προσφέρει επιθετικές λύσεις στην περιφέρεια, με την ανάγκη ενίσχυσης να γίνεται ακόμη μεγαλύτερη λόγω των προβλημάτων τραυματισμών και της απουσίας του Κέβιν Πάντερ. Ο Κινιόνες αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι, χωρίς πάντως να είναι το μοναδικό όνομα στη μεταγραφική λίστα των Καταλανών.

Από την πλευρά της, η Αρμάνι Μιλάνο έχει επίσης κινηθεί για την ενίσχυση της περιφερειακής της γραμμής, αναζητώντας έναν παίκτη με έφεση στο σκοράρισμα και αξιόπιστο μακρινό σουτ. Ωστόσο, τα τελευταία δημοσιεύματα από την Ιταλία αναφέρουν ότι ο Κινιόνες δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την ομάδα του Λούκα Μπάνκι, με την Μπαρτσελόνα να εμφανίζεται πιο ενεργή στην υπόθεσή του.

Στο μεταγραφικό κάδρο και ο Ολυμπιακός

Την ίδια στιγμή, κινητικότητα υπάρχει και στον Ολυμπιακό, ο οποίος καλείται να επαναπροσδιορίσει τις επιλογές του στην περιφέρεια μετά την αποχώρηση του Τζον Κόντσαρ.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ αποχώρησε από τον Πειραιά κατόπιν δικού του αιτήματος, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, ολοκληρώνοντας πρόωρα τη σύντομη παρουσία του στους «ερυθρόλευκους».

Η αποχώρησή του δημιουργεί νέα δεδομένα στον σχεδιασμό του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον Ολυμπιακό να αναζητά πλέον δυο παίκτες στην περιφερειακή του γραμμή.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς Μπαρτσελόνα, Αρμάνι Μιλάνο και Ολυμπιακός αναζητούν λύσεις για την ενίσχυση των ρόστερ τους, σε μία περίοδο όπου η αγορά της EuroLeague παρουσιάζει αυξημένη κινητικότητα, ωστόσο οι επιλογές είναι μετρημένες στο δάκτυλο του ενός χεριού