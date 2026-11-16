Κρίσταλ Πάλας: Επίσημα στον πάγκο της ο Τόμας Φρανκ μέχρι το 2029

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Νέα σελίδα στην Κρίσταλ Πάλας, με τον Τόμας Φρανκ να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2029.

Η Κρίσταλ Πάλας ανακοίνωσε την πρόσληψη του 53χρονου Δανού προπονητή, ο οποίος επιστρέφει στους πάγκους της Premier League, εννέα μήνες μετά την αποχώρησή του από την Τότεναμ.

Ο Φρανκ αντικαθιστά τον Πιερ Σαζ, ο οποίος απομακρύνθηκε στις 12 Νοεμβρίου, πληρώνοντας το κακό ξεκίνημα της ομάδας στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Οι «αετοί» βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει μόλις επτά βαθμούς στις πρώτες δέκα αγωνιστικές, με δύο νίκες και επτά ήττες.

Ο νέος προπονητής της Πάλας καλείται να αλλάξει άμεσα την εικόνα της ομάδας και να την απομακρύνει από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Δανός έγινε ιδιαίτερα γνωστός από την επταετή παρουσία του στην Μπρέντφορντ, την οποία οδήγησε στην Premier League το 2021 και κατάφερε να καθιερώσει στη μεγάλη κατηγορία.

Ακολούθησε η μετακίνησή του στην Τότεναμ το καλοκαίρι του 2025, ωστόσο η συνεργασία ολοκληρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, έπειτα από μια απογοητευτική πορεία.

Το πρώτο παιχνίδι του στον πάγκο της Κρίσταλ Πάλας αναμένεται να είναι στις 21 Νοεμβρίου, εκτός έδρας απέναντι στην Κόβεντρι, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία.