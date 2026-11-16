Μουμπρού: «Ο Παναθηναϊκός χτίστηκε για να κερδίσει την Euroleague»

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Ο Άλεξ Μουμπρού μίλησε για το παιχνίδι της Βίρτους Μπολόνια με τον Παναθηναϊκό και τόνισε πως οι πράσινοι χτίστηκαν για να κατακτήσουν τη EuroLeague, ενώ στάθηκε στην σημαντικότητα της προσέγγισης του παιχνιδιού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από εντός έδρας ήττα, έχοντας προηγηθεί με διψήφιο αριθμό σκορ πέντε λεπτά πριν τη λήξη. Αυτή είναι μια ομάδα που όλοι γνωρίζουμε ότι χτίστηκε για να κερδίσει αυτή την Ευρωλίγκα, όχι μόνο να φτάσει στο Final Four.

Είναι μια ομάδα που αποτελείται από κορυφαίους παίκτες, τόσο στη ρακέτα, όπου μπορούν να προβληματίσουν τους αντιπάλους στο post, όσο και εκτός ρακέτας, με αρκετούς παίκτες που παίζουν πολύ καλά στο ένας εναντίον ενός, ειδικά οι Ναν και Φρανσίσκο.

Το πώς θα προσεγγίσουμε την άμυνα θα είναι σημαντικό, αλλά πάνω απ’ όλα, το πώς θα φτάσουμε στο παιχνίδι και πώς θα ανακτήσουμε μερικούς παίκτες με κάποιους τραυματισμούς»