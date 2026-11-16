Ζότα Σίλβα: Ο Ολυμπιακός τον φέρνει πιο κοντά στην Εθνική Πορτογαλίας – «Έχω την ποιότητα να επιστρέψω»

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Ο Ζότα Σίλβα διανύει μια σημαντική περίοδο στον Ολυμπιακό και βλέπει μέσα από τις εμφανίσεις του στους «ερυθρόλευκους» την ευκαιρία να επιστρέψει στην εθνική Πορτογαλίας.

Η παρουσία του Ζότα Σίλβα στον Ολυμπιακό έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στην καριέρα του, με τον 27χρονο εξτρέμ να αποτελεί πλέον ένα από τα πρόσωπα αναφοράς της ομάδας του Πειραιά.

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής παραχώρησε συνέντευξη στο SIC Notícias, με αφορμή την πορεία του στους «ερυθρόλευκους», τονίζοντας ότι οι εμφανίσεις του στην Ελλάδα μπορούν να αποτελέσουν το εισιτήριο για την επιστροφή του στην εθνική Πορτογαλίας.

Ο Σίλβα δεν έκρυψε τη φιλοδοξία του να βρεθεί ξανά στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή, Χόρχε Ζεσούς, εκφράζοντας την πίστη στις δυνατότητές του.

«Περισσότερο από ένα όνειρο, νομίζω ότι πλέον είναι στόχος. Αισθάνομαι ότι έχω την ποιότητα και τα προσόντα για να βρίσκομαι στην Εθνική. Γι' αυτό δουλεύω, αλλά η απόφαση ανήκει στον προπονητή. Εγώ θα είμαι εδώ και θα δουλεύω όσο περισσότερο μπορώ για να είμαι διαθέσιμος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρουσία του στον Ολυμπιακό αποτελεί επομένως σημαντικό κομμάτι της προσπάθειάς του να επιστρέψει στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Ο 27χρονος αναφέρθηκε επίσης στον Κριστιάνο Ρονάλντο, για τον οποίο δήλωσε:

«Για μένα ο Κριστιάνο είναι, ήταν και θα είναι πάντα ένα είδωλο, ένα σημείο αναφοράς, ο καλύτερος στον κόσμο».

Ο Σίλβα θυμήθηκε ακόμη τη διαδρομή του από τα τοπικά πρωταθλήματα της Πορτογαλίας μέχρι την εθνική ομάδα, ενώ αποκάλυψε πως επιθυμεί κάποια ημέρα να επιστρέψει στη Βιτόρια Γκιμαράες.