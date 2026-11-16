Χόρχε Ζεσούς για τη μητέρα του Ρονάλντο: «Μάνα είναι, την καταλαβαίνω»

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Ο Χόρχε Ζεσούς κλήθηκε να σχολιάσει τις αιχμηρές δηλώσεις της μητέρας του Κριστιάνο Ρονάλντο, η οποία εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ήττα της Πορτογαλίας από τη Δανία.

Η κόντρα του Κριστιάνο Ρονάλντο με την εθνική Πορτογαλίας συνεχίζει να απασχολεί το ποδόσφαιρο της χώρας, με τη μητέρα του 41χρονου επιθετικού να παίρνει δημόσια θέση υπέρ του γιου της.

Η Ντολόρες Αβέιρο εμφανίστηκε ικανοποιημένη από την ήττα της Πορτογαλίας με 4-1 από τη Δανία, θεωρώντας πως ο γιος της αδικήθηκε από την αντιμετώπιση που είχε στην εθνική ομάδα.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι ο Ρονάλντο εξαπατήθηκε, ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο τιμήθηκε η προσφορά του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Χόρχε Ζεσούς, ρωτήθηκε για τις δηλώσεις της και επέλεξε να μην οξύνει περισσότερο την κατάσταση.

«Τώρα πρέπει να απαντήσω και στη μητέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο; Είναι μια γυναίκα που εκτιμώ πολύ. Τι να πω; Μάνα είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Καταλαβαίνω τις δηλώσεις της», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Από όσα έχω διαβάσει, δεν ήταν εύκολο για εκείνη να μεγαλώσει τα παιδιά της. Είναι μια υποδειγματική μητέρα. Επομένως, για μένα όλα αυτά είναι φυσιολογικά και κατανοητά».

Ο Ζεσούς απέφυγε να απαντήσει στις επικρίσεις, δείχνοντας κατανόηση για τη στάση της μητέρας του Ρονάλντο, σε μια περίοδο που η αποχώρηση του Πορτογάλου σταρ από την εθνική ομάδα εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις.