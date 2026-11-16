Χεζόνια: «Πολλοί παίκτες της Euroleague μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο NBA»

Ο Μάριο Χεζόνια μίλησε για τη νέα του θητεία στο ΝΒΑ και τη φετινή σεζόν με τους Καβαλίερς.

Αναλυτικά όσα είπε στο «Αmerikanos24»:

Για το πώς επηρεάζει έναν παίκτη η αναστάτωση με τις πτήσεις στις ΗΠΑ:

«Καθόλου, δεν με επηρεάζει».

Για τη γνώμη του σχετικά με το νέο format του NBA Cup:

«Μου αρέσει, ειδικά το γήπεδο είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις. Η διοργάνωση είναι κορυφαίου επιπέδου και θα αρχίσει να αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία όσο θα πλησιάζουμε προς το τέλος, όπως συμβαίνει με τη διαφορά πόντων και όλα τα σχετικά. Αυτό μου θυμίζει κάπως κάθε παιχνίδι στην Ευρώπη, επειδή στη βαθμολογία μπορούν να συμβούν πολλά και σημαντικά πράγματα στις τελευταίες αγωνιστικές. Μου θυμίζει κάπως αυτή την κατάσταση. Επίσης, οι παίκτες έχουν επιπλέον κίνητρο. Μου αρέσει, είναι κάτι καλό».

Για τον διαφορετικό ρόλο του στους Κλίβελαντ Καβαλίερς και την παρουσία του στη φετινή σεζόν:

«Προφανώς πρόκειται για έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο και όλα είναι διαφορετικά. Ωστόσο, θέλω απλώς να είμαι διαθέσιμος για όλους, να έχω παρουσία και να προσφέρω ηγετικά στοιχεία. Όταν βλέπω κάτι, προτιμώ να παίρνω κάποιον συμπαίκτη μου στην άκρη και να του μιλάω. Δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ μπροστά σε όλους και να συμπεριφέρομαι σαν να είμαι ο ηγέτης, αλλά θέλω να είμαι δίπλα τους όποτε με χρειάζονται.

Στο παρκέ ο ρόλος μου είναι διαφορετικός, αλλά θεωρώ ότι είμαι ένας πολύ ευέλικτος παίκτης και μπορώ να προσφέρω πολύ περισσότερα από όσα έχει συνηθίσει να βλέπει ο κόσμος από εμένα. Είτε πρόκειται για ριμπάουντ, σκριν, πάσες είτε για τη σωματική παρουσία μου στο παιχνίδι και τη διεκδίκηση επιπλέον κατοχών για την ομάδα, όλα αυτά είναι πολύτιμα για κάθε σύνολο».

Για τους παίκτες της EuroLeague που θα μπορούσαν να αγωνιστούν στο NBA:

«Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί Ευρωπαίοι παίκτες που μπορούν να παίξουν εδώ, λόγω του τρόπου με τον οποίο δουλεύουν και του τρόπου με τον οποίο προπονούνται. Θα μπορούσαν να έρθουν εδώ, αν τους δινόταν η ευκαιρία. Αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται. Αν τους δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία, πιστεύω ότι πολλοί παίκτες της EuroLeague μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο NBA».

Σε ερώτηση για το αν έχει συγκεκριμένα ονόματα στο μυαλό του, απάντησε:

«Όχι αυτή τη στιγμή, γιατί θα ήταν άδικο για κάποιον που μπορεί να ξεχάσω. Μπορώ, όμως, να εγγυηθώ ότι υπάρχουν πολλοί περισσότεροι παίκτες της EuroLeague που μπορούν να έρθουν εδώ».

Για τις προβλέψεις του σχετικά με το Final Four της EuroLeague:

«Ας παρακολουθήσουμε λίγο ακόμα. Ίσως οι τέσσερις συνήθεις ύποπτοι, όπως πάντα. Πιθανόν και η Μπαρτσελόνα να μπορέσει να βρεθεί εκεί ψηλά. Έχει ενδιαφέρον, παρακολουθώ τη διοργάνωση, αλλά μέχρι στιγμής όλοι μπορούν να πουν τα συνηθισμένα τέσσερα φαβορί. Ωστόσο, αισθάνομαι ότι θα υπάρξει και μία ομάδα που θα τα πάει καλά στο τέλος της σεζόν. Οπότε, ας περιμένουμε να δούμε».