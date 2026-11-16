Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην διεθνής διαιτητής Νίκος Αγγελάκης

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Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στην οικογένεια του Άρη, καθώς ο πρώην διεθνής διαιτητής Νίκος Αγγελάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών.

Μια σημαντική προσωπικότητα της ελληνικής διαιτησίας και του Άρη δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ να αποχαιρετά τον Νίκο Αγγελάκη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Η σχέση της οικογένειας Αγγελάκη με τον Άρη εκτείνεται σε τρεις γενιές. Ο εκλιπών ήταν εγγονός του σπουδαίου προπολεμικού επιθετικού και αρχισκόρερ της ομάδας, Νίκου Αγγελάκη, και γιος του Ρήγα Αγγελάκη, παλαίμαχου ποδοσφαιριστή και διεθνούς διαιτητή.

Ο ίδιος αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής του Άρη, φτάνοντας μέχρι την εφηβική ομάδα, πριν ακολουθήσει τον δρόμο της διαιτησίας το 1985.

Την αγωνιστική περίοδο 1997-98 αναδείχθηκε κορυφαίος Έλληνας διαιτητής των εθνικών κατηγοριών, ενώ το 2000 απέκτησε το σήμα της FIFA, διευθύνοντας αναμετρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Μετά τη διαιτητική του πορεία, συνέχισε να προσφέρει στον Άρη, διατελώντας Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ, ενώ εκπροσώπησε τον σύλλογο σε ΕΠΟ και Super League.

Η ΠΑΕ Άρης εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους του, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που το επίθετό του παραμένει συνδεδεμένο με την ιστορία του συλλόγου.