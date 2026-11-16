Με αλλαγές η Εθνική: Μέσα Μανδάς, Kουλιεράκης, Δουβίκας κόντρα στην Σερβία

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχωράει σε αλλαγές στην ενδεκάδα της Εθνικής, δίνοντας φανέλα βασικού στους Μανδά, Κουλιεράκη, αλλά και Δουβίκα στην επίθεση, μαζί με τον Παυλίδη. Με Γιόβιτς-Μίτροβιτς στην κορυφή οι Σέρβοι...

Με τέσσερα νέα πρόσωπα ξεκινάει η Γαλανόλευκη στην αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Nations League απέναντι στην Σερβία.

Σε σχέση με το ματς στο Άμστερνταμ, επιστρέφει από τιμωρία ο Ζαφείρης, δίπλα στον Ανδρούσο στο κέντρο. Δεξιά κι αριστερά στην επίθεση παραμένουν οι Καρέτσας, Τζόλης, αλλά δίπλα στον Παυλίδη βρίσκεται αυτή τη φορά ο Δουβίκας.

Οι αλλαγές βέβαια ξεκινούν από τα μετόπισθεν, όπου παίρνει φανέλα βασικού ο φορμαρισμένος Μανδάς, αλλά και ο Κουλιεράκης δίπλα στον Μαυροπάνο. Στα άκρα της άμυνας παραμένουν οι Τσιμίκρας και Ρότα.

Η ενδεκάδα της Σερβίας

Όσο για τους Σέρβους, ο Βέλικο Παούνοβιτς ξεκινάει στην επίθεση τον Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ, μαζί με το βαρύ πυροβολικό της ομάδας του, τον Μίτροβιτς που επέστρεψε στην αποστολή σε αυτό το "παράθυρο" μετά από καιρό.

Στο τέρμα ο Πέτροβιτς, με τους Μπάμπιτς, Μιλένκοβιτς, Εράκοβιτς αμυντική τριάδα. Στη μεσαία γραμμή οι Μπούκινατς, Λούκιτς, Μακσίμοβιτς και Νεντέλκοβιτς, με τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς πιο προωθημένο πίσω από το επιθετικό δίδυμο.