Πιλάβιος: «Αν παραμείνουμε όλοι υγιείς θα φτάσουμε στο υψηλό επίπεδο που θέλουμε»

Ο Πανιώνιος επικράτησε με 93-78 του Λαυρίου εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Elite League, και ο γκαρντ των «κυανέρυθρων», Αλφρέδος Πιλάβιος, μίλησε στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί του Λαυρίου: «Σίγουρα ήταν μια καλή νίκη. Θα πω πως ήταν και ο πρώτος αγώνας στον οποίον ήμασταν όλοι οι παίκτες υγιείς και μπορέσαμε να παίξουμε το μπάσκετ που θέλουμε να παίξουμε. Ο κόουτς είχε δώσει πολλή έμφαση στο πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι το Λαύριο, κάτι που είχαμε δει και στις προηγούμενες αγωνιστικές. Προφανώς ήταν και 2ο με μία ήττα στη βαθμολογία, άρα είχαμε και ένα έξτρα κίνητρο να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για το αν υπάρχει ο κίνδυνος… εφησυχασμού μετά από τέτοιες νίκες: «Δε νομίζω πως χαλαρώνει κανείς. Έχουμε βάλει έναν στόχο και θέλουμε να νικάμε κάθε αγώνα που παίζουμε. Δεν υπάρχει τέτοια σκέψη, είμαστε κάθε φορά συγκεντρωμένοι στο επόμενο παιχνίδι που ακολουθεί».

Για το αν τους πείσμωσε η εμφάνιση με τον Α.Σ. Παπάγου πριν δύο βδομάδες: «Σίγουρα δεν αφήνει και ο κόουτς τίποτα στην τύχη. Τέτοια ματς “χτυπούν καμπανάκια”. Βλέπουμε και αναλύουμε κάθε φορά τους αγώνες και πιστεύω πως σε κάθε παιχνίδι θα είμαστε όλο και καλύτεροι».

Για τους διαφορετικούς πρωταγωνιστές που έχει ο Πανιώνιος σε κάθε παιχνίδι: «Είμαστε αρκετά πλήρης ομάδα και μπορεί σε κάθε αγώνα να βγαίνει και διαφορετικός παίκτης στην επίθεση. Το πολύ σημαντικό είναι ότι πάντα είμαστε, ή προσπαθούμε να είμαστε, σταθεροί στην άμυνα, έτσι ώστε να μπορέσει το παιχνίδι μας να έχει μια ροή. Είμαστε πολλές προσωπικότητες στην ομάδα και μπορεί οποιοσδήποτε να βγει μπροστά».

Για το αν η ομάδα του βρίσκεται στο υψηλό επίπεδο που θα ήθελε να είναι: «Πιστεύω πως έχουμε ακόμα δρόμο. Όπως είπα, ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι που ήμασταν όλοι υγιείς. Αν συνεχίσει η χρονιά έτσι και είμαστε όλοι υγιείς, έχουμε σίγουρα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, τόσο σαν χημεία όσο και σαν προσωπικότητες».

Για το ποιο κομμάτι στο παιχνίδι τους χρειάζεται βελτίωση: «Με το Λαύριο ήταν το πρώτο ματς στο οποίο παίξαμε για σαράντα λεπτά το μπάσκετ που θέλαμε και ήμασταν πιο αποφασιστικοί καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είναι κάτι που θέλει δουλειά. Δε γίνεται να παίζουμε για 30-35 λεπτά, γιατί είδαμε και το ματς στην Κρήτη (σ.σ. με την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου) όπου παίξαμε για τριάντα λεπτά πολύ καλό μπάσκετ και στην τελευταία περίοδο δε δείξαμε καλό εαυτό. Αυτό είναι απ’ τα βασικά που πρέπει να βελτιώσουμε και να είμαστε σταθεροί για σαράντα λεπτά στους αγώνες».