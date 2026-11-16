Στην Λεωφόρο για το Ελλάδα - Ισλανδία ο Νίστρουπ και τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού (pic)

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αλλά και οι Γιώργος Κυριακόπουλος, Παύλος Παντελίδης και Ίνγκι Ίνγκασον βρίσκονται στην Λεωφόρο για το ματς της Εθνικής Κ21 με την Ισλανδία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Ισλανδία, στην ρεβάνς του εκτός έδρας 1-1, με τον νικητή να εξασφαλίζει ένα εισιτήριο για το Euro.

Στην «Γαλανόλευκη» αγωνίζονται και οι Σωτήρης Κοντούρης και Γιώργος Κάτρης, του Παναθηναϊκού, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να βρίσκεται στο γήπεδο της Λεωφόρου για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση και τους δύο αθλητές του.

Μαζί με τον Δανό τεχνικό είναι και οι Γιώργος Κυριακόπουλος, Παύλος Παντελίδης και Ίνγκι Ίνγκασον, με τον τελευταίο να έχει έτσι την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους συμπατριώτες του.

Δείτε φωτογραφία: