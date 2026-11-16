Αμερικανός παίκτης συνελήφθη στη Νιγηρία με 34 κιλά κάνναβης!

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Ο Νταμόντε Κάιρι Γκριν συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Λάγος με 34 κιλά κάνναβης!

Ο Αμερικανός παίκτης εντοπίστηκε από τις Αρχές στη Νιγηρία στην προσπάθειά του να εισάγει την ποσότητα των ναρκωτικών στη χώρα.

Όπως ενημέρωσε η Εθνική Υπηρεσία Επιβολής του Νόμου κατά των Ναρκωτικών, ο 28χρονος πλέι μέικερ έχει τεθεί υπό κράτηση, αφού στην κατοχή του βρέθηκαν 32 δέματα με μια ποικιλία κάνναβης, γνωστή τοπικά ως «Loud». Το συνολικό βάρος τους ανήλθε σε 33,95 κιλά. Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης μια συσκευή εντοπισμού κρυμμένη μέσα στις αποσκευές.

Επιπλέον, η υπηρεσία ανέφερε ότι η εγκληματολογική εξέταση του κινητού τηλεφώνου του παίκτη κατέδειξε πως ο ίδιος γνώριζε για το σχέδιο λαθρεμπορίου και συμμετείχε ενεργά σε αυτό.

Ο Γκριν είχε αγωνιστεί στο κολέγιο στην Αμερική, αλλά και σε ημιεπαγγελματικά πρωταθλήματα των ΗΠΑ, ενώ είχε συμμετάσχει και σε διοργανώσεις 3Χ3 της FIBA.

Ο 28χρονος άσος δήλωσε πως πλέον έπαιζε την Ταϊλάνδη και πως ταξίδευε στη Νιγηρία για επαγγελματικές επαφές.