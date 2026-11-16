Λάσο: «Ολοκληρωμένη ομάδα η Ντουμπάι, να είμαστε έτοιμοι από το πρώτο λεπτό»

Ο Πάμπλο Λάσο στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Εφές κόντρα στην Ντουμπάι BC για την 12η αγωνιστική της Euroleague (17/11, 18:00) στάθηκε στα δυνατά σημεία της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θα αντιμετωπίσουμε έναν ανανεωμένο αντίπαλο. Την περασμένη σεζόν, αν και ο αγώνας δεν διεξήχθη στο Ντουμπάι για διάφορους λόγους, τους κερδίσαμε εκτός έδρας, ενώ στην έδρα μας χάσαμε στο τελευταίο σουτ. Αυτή τη σεζόν, όμως, μιλάμε για μια ομάδα που έκανε εξαιρετική δουλειά στη μεταγραφική περίοδο. Έχουν πολύ καλούς παίκτες σχεδόν σε κάθε θέση και έναν νέο προπονητή.

Σε αυτή την απαιτητική περίοδο θα αντιμετωπίσουμε μια σημαντική πρόκληση, καθώς αυτός θα είναι ο τρίτος μας αγώνας σε τέσσερις ημέρες και έχουμε ακόμη δύο αγώνες μπροστά μας αυτή την εβδομάδα. Θα έχουμε παίξει πέντε αγώνες σε δέκα ημέρες.

Πρέπει να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σωματικά, να είμαστε πνευματικά έτοιμοι και να έχουμε επίγνωση ότι θα είναι δύσκολο να παίξουμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Έχουν ένα δυνατό ροτέισον ψηλών με τους Τορνίκε Σενγκέλια, Φίλιπ Πετρούσεφ και Mφιόντου Καμπενγκέλε, πολύ καλούς σκόρερ όπως ο Ντζάναν Μούσα και ο Ντουέιν Μπέικον, καθώς και ποιοτικούς οργανωτές όπως ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ και ο Τόμας Oυόκαπ. Θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ ολοκληρωμένη ομάδα.

Έχοντας επίγνωση της δυσκολίας του αγώνα, πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι από το πρώτο κιόλας λεπτό».