Άνοδος για τη Σλοβακία, στα μπαράζ τα Νησιά Φερόες

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Η Σλοβακία εξασφάλισε την άνοδο στη League B του Nations League, παρά το 2-2 με το Καζακστάν, ενώ τα Νησιά Φερόες επικράτησαν 1-0 της Μολδαβίας και θα διεκδικήσουν την άνοδο μέσω των μπαράζ.

Την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση πανηγύρισαν τα Νησιά Φερόες, επικρατώντας 1-0 της Μολδαβίας. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Άκι Σάμουελσεν στο 24ο λεπτό, με τους γηπεδούχους να διατηρούν το προβάδισμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Στο άλλο παιχνίδι του τρίτου ομίλου της League C, Καζακστάν και Σλοβακία αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2, σε μια αναμέτρηση με συναρπαστικό φινάλε.

Ο Τσεσνόκοφ άνοιξε το σκορ στο 29', με τον Μπόζενικ να ισοφαρίζει στο 56'. Ο Βορογκόφσκι έδωσε ξανά το προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 65', όμως ο Καπράλικ στο 90+5' διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Η Σλοβακία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην κορυφή του ομίλου με 12 βαθμούς, εξασφαλίζοντας την απευθείας άνοδο στη League B.

Από την πλευρά τους, τα Νησιά Φερόες κατέλαβαν τη δεύτερη θέση με 8 βαθμούς και θα διεκδικήσουν την άνοδο μέσω διπλών αγώνων μπαράζ, τον Μάρτιο του 2027, απέναντι σε ομάδα που τερμάτισε τέταρτη στη League B.

Η Μολδαβία ολοκλήρωσε τη διοργάνωση στην τρίτη θέση με 7 βαθμούς, ενώ το Καζακστάν τερμάτισε τελευταίο με 3.

Τελική βαθμολογία – League C, 3ος όμιλος