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Πρωτιά και άνοδος για την Ισλανδία, στα μπαράζ η Εσθονία – Νίκη και για τη Λιθουανία

Ποδόσφαιρο
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Η Ισλανδία εξασφάλισε την απευθείας άνοδο στη League B, η Εσθονία θα διεκδικήσει την άνοδο μέσω μπαράζ, ενώ η Λιθουανία ανεβαίνει στη League C μετά την αναδιάρθρωση του Nations League.

Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα (16/11) οι υποχρεώσεις δύο ακόμη ομίλων του Nations League.

Η Ισλανδία επικράτησε 3-0 του Λουξεμβούργου, κατακτώντας την πρώτη θέση στον τέταρτο όμιλο της League C και εξασφαλίζοντας την απευθείας άνοδο στη League B. Ο Βίλουμσον άνοιξε το σκορ στο 25', ο Γκούντγιονσεν διπλασίασε τα τέρματα στο 37', ενώ ο Έλερτσον διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 50'.

Στον ίδιο όμιλο, η Εσθονία νίκησε 2-1 τη Βουλγαρία. Ο Κρίσταλ άνοιξε το σκορ στο 8', ο Κοβάτσεφ ισοφάρισε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όμως ο Πάλουμετς στο 60' χάρισε τη νίκη στους γηπεδούχους.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Εσθονία κατέλαβε τη δεύτερη θέση και θα διεκδικήσει την άνοδο στη League B μέσω των μπαράζ του Μαρτίου.

Στη League D, η Λιθουανία επικράτησε 2-1 του Λιχτενστάιν, με γκολ των Γιανκάουσκας (16') και Ρούζγκις (50'). Ο Σέλε μείωσε στο 60', χωρίς να αλλάξει το αποτέλεσμα.

Η Λιθουανία ολοκλήρωσε τον δεύτερο όμιλο στη δεύτερη θέση με 7 βαθμούς, πίσω από το Αζερμπαϊτζάν που συγκέντρωσε 8.

Ωστόσο, η δεύτερη θέση δεν την οδηγεί σε μπαράζ. Λόγω της αναδιάρθρωσης του Nations League, όλες οι ομάδες της League D εξασφαλίζουν απευθείας άνοδο στη League C, ανεξάρτητα από την τελική τους κατάταξη.

Τελική βαθμολογία – League C, 4ος όμιλος

Θέση

Ομάδα

Αγώνες

Βαθμοί

1

Ισλανδία

6

14

2

Εσθονία

6

12

3

Βουλγαρία

6

4

4

Λουξεμβούργο

6

3

Τελική βαθμολογία – League D, 2ος όμιλος

Θέση

Ομάδα

Αγώνες

Βαθμοί

1

Αζερμπαϊτζάν

4

8

2

Λιθουανία

4

7

3

Λιχτενστάιν

4

1
Πρωτιά και άνοδος για την Ισλανδία, στα μπαράζ η Εσθονία – Νίκη και για τη Λιθουανία