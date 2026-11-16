Πρωτιά και άνοδος για την Ισλανδία, στα μπαράζ η Εσθονία – Νίκη και για τη Λιθουανία

Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα (16/11) οι υποχρεώσεις δύο ακόμη ομίλων του Nations League.
Η Ισλανδία επικράτησε 3-0 του Λουξεμβούργου, κατακτώντας την πρώτη θέση στον τέταρτο όμιλο της League C και εξασφαλίζοντας την απευθείας άνοδο στη League B. Ο Βίλουμσον άνοιξε το σκορ στο 25', ο Γκούντγιονσεν διπλασίασε τα τέρματα στο 37', ενώ ο Έλερτσον διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 50'.
Στον ίδιο όμιλο, η Εσθονία νίκησε 2-1 τη Βουλγαρία. Ο Κρίσταλ άνοιξε το σκορ στο 8', ο Κοβάτσεφ ισοφάρισε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όμως ο Πάλουμετς στο 60' χάρισε τη νίκη στους γηπεδούχους.
Με το αποτέλεσμα αυτό, η Εσθονία κατέλαβε τη δεύτερη θέση και θα διεκδικήσει την άνοδο στη League B μέσω των μπαράζ του Μαρτίου.
Στη League D, η Λιθουανία επικράτησε 2-1 του Λιχτενστάιν, με γκολ των Γιανκάουσκας (16') και Ρούζγκις (50'). Ο Σέλε μείωσε στο 60', χωρίς να αλλάξει το αποτέλεσμα.
Η Λιθουανία ολοκλήρωσε τον δεύτερο όμιλο στη δεύτερη θέση με 7 βαθμούς, πίσω από το Αζερμπαϊτζάν που συγκέντρωσε 8.
Ωστόσο, η δεύτερη θέση δεν την οδηγεί σε μπαράζ. Λόγω της αναδιάρθρωσης του Nations League, όλες οι ομάδες της League D εξασφαλίζουν απευθείας άνοδο στη League C, ανεξάρτητα από την τελική τους κατάταξη.
Τελική βαθμολογία – League C, 4ος όμιλος
|
Θέση
|
Ομάδα
|
Αγώνες
|
Βαθμοί
|
1
|
Ισλανδία
|
6
|
14
|
2
|
Εσθονία
|
6
|
12
|
3
|
Βουλγαρία
|
6
|
4
|
4
|
Λουξεμβούργο
|
6
|
3
Τελική βαθμολογία – League D, 2ος όμιλος
|
Θέση
|
Ομάδα
|
Αγώνες
|
Βαθμοί
|
1
|
Αζερμπαϊτζάν
|
4
|
8
|
2
|
Λιθουανία
|
4
|
7
|
3
|
Λιχτενστάιν
|
4
|
1