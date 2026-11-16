Εθνική Ελπίδων: Πού και πότε θα διεξαχθεί το EURO 2027 – Τι ακολουθεί για την Ελλάδα

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Η Εθνική Ελπίδων εξασφάλισε τη μεγάλη πρόκριση στην τελική φάση του EURO U21 2027 και πλέον στρέφει την προσοχή της στη διοργάνωση του καλοκαιριού. Πότε θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση και ποιες ομάδες έχουν ήδη προκριθεί.

Η Εθνική Ελπίδων πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ21, ξεπερνώντας το εμπόδιο της Ισλανδίας στα μπαράζ της διοργάνωσης.

Μετά το 1-1 της πρώτης αναμέτρησης, η Ελλάδα αναδείχθηκε ισόπαλη με το ίδιο σκορ και στον επαναληπτικό, παίρνοντας τη μεγάλη πρόκριση με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι.

Η τελική φάση θα διεξαχθεί από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2027, με οικοδέσποινες την Αλβανία και τη Σερβία.

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν 16 εθνικές ομάδες, οι οποίες θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους των τεσσάρων. Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα προκριθούν στα προημιτελικά, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι ημιτελικοί και ο τελικός.

Το επόμενο σημαντικό ραντεβού για την ελληνική ομάδα είναι η κλήρωση της τελικής φάσης, στις 26 Νοεμβρίου 2026, στο Βελιγράδι, όπου θα μάθει τους τρεις αντιπάλους της στη φάση των ομίλων.

Μετά την κλήρωση θα οριστικοποιηθεί και το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της Ελλάδας, με τις ημερομηνίες, τις ώρες και τα γήπεδα.

Στην τελική φάση έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους 12 εθνικές ομάδες. Πρόκειται για τις δύο συνδιοργανώτριες, Αλβανία και Σερβία, καθώς και τις Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Κροατία, Νορβηγία και Πολωνία.

Με την Ελλάδα να εξασφαλίζει ένα από τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια, οι υπόλοιπες τρεις θέσεις θα προκύψουν από τα ζευγάρια Ολλανδία – Δανία, Φινλανδία – Ιρλανδία και Τσεχία – Τουρκία.

Η πρόκριση σηματοδοτεί την επιστροφή της Εθνικής Ελπίδων σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έπειτα από 25 χρόνια, καθώς η προηγούμενη συμμετοχή της ήταν το 2002.