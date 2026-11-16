AEK: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ματς με την Φάλκο

Η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε πως τέθηκαν ήδη στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση της Τετάρτης (18/11) με αντίπαλο τη Σζομπαθέλι Φάλκο για την 4η αγωνιστική του BCL.



Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:



Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της Ομάδας μας με αντίπαλο τη Σζομπαθέλι Φάλκο.



Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 19:00, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του BCL.



Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.



– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).



ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 10 ευρώ.



Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ



ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ GOV WALLET



Δείτε όλη τη διαδικασία που απαιτείται και πρέπει να ακολουθήσετε μετά την αγορά του εισιτηρίου, πατώντας ΕΔΩ.