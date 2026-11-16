Γύρισε από την κόλαση, έμεινε ζωντανή και έκλεισε πανάξια το εισιτήριο της για την τελική φάση. Η Ελλαδάρα με ψυχή έκανε την ανατροπή απέναντι στην Ισλανδία, μέσω των πέναλτι (1-1 κανονική διάρκεια), και το ερχόμενο καλοκαίρι έχει EURO U21.

Η πιο μεγάλη ώρα έφτασε για την Εθνική Ελπίδων. 25 χρόνια μετά έψαχνε μία νίκη ιστορικής σημασίας. Μία νίκη που θα την έφερνε στην τελική φάση του EURO U21 και στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας. Εκεί όπου έχει να βρεθεί από το μακρινό πια 2002.

Το 1-1 του παγωμένου και χιονισμένου Ρέικιαβικ άφηνε ανοιχτή την πρόκριση και έναν δρόμο... γαλανόλευκο. Μπορεί οι απουσίες των Άλεν-Μοναστηρλή να τροποποίησαν τα πλάνα του Ταουσιάνη, όμως ο στόχος ήταν ίδιος. Ένα μαγικό χαρτάκι που να έγραφε «EURO U21».

Με τον Νίκο Μπότη κάτω από τα δοκάρια και τους Αλεξίου, Κάτρη, Καλογερόπουλο και Κωστούλα στην τετράδα της άμυνας από τα αριστερά προς τα δεξιά. Στα χαφ αγωνίστηκαν οι Κοντούρης και Μουζακίτης, με τον Γκούμα ελαφρώς πιο προωθημένο στο «δέκα», πίσω από τον Γιώργο Κούτσια. Στα εξτρέμ οι Αντώνης Παπακανέλλος και Σταύρος Πνευμονίδης.

Με τη δύναμη του κόσμου που «κατέκλυσε» τη Λεωφόρο, οι παίκτες του Ταουσιάνη ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι και αισθητά το πρώτο 20λεπτο. Άλλωστε, και οι τελικές «φώναζαν» Ελλάδα με το πρώτο 45λεπτο να γράφει 6-2 και από μία εντός εστίας.

Στο 7ο λεπτό ο Γκούμας νικήθηκε από τον Πέτερσον σε σουτ μέσα από τη περιοχή, με τη μπάλα να βρίσκει και το δοκάρι, με την φάση να ξεκινάει από έξοχη ενέργεια του Σωτήρη Κοντούρη. Τέσσερα λεπτά αργότερα, η «κλασσική» ευκαιρία που έψαχνε, αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε, η Ελλάδα. Όμορφη ενέργεια και σέντρα του Κωστούλα από τα δεξιά, η μπάλα στρώθηκε στο δεύτερο δοκάρι στον Αλεξίου, αυτός σούταρε διαγώνια, με τη μπάλα να φεύγει ελάχιστα δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Πέτερσον.

Δύο ακόμα ευκαιρίες μέχρι το 21' όπου κράτησε η γαλανόλευκη κυριαρχία, με τα σουτ των Κούτσια (20') και Κοντούρη ένα λεπτό αργότερα να καταλήγουν αρκετά μέτρα μακριά από τον στόχο. Κάπου εκεί, οι Ισλανδοί ισορρόπησαν και βρήκαν με τη σειρά τους την τεράστια ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ και να «παγώσουν» το γήπεδο.

28 λεπτά αγώνα και ο Άντρεσον με καρφωτή κεφαλιά από τη μικρή περιοχή, ανάγκασε τον κίπερ Νίκο Μπότη σε μία επέμβαση που ίσως ήταν και... μισή πρόκριση όπως κυλούσε το παιχνίδι. Αναμφίβολα, ήταν το... highlight στην εστία της Ελλάδας, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το 45ο λεπτό και τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια. Ένα ημίχρονο μακριά από το όνειρο αμφότερες, ένα ημίχρονο και 45λεπτα που ενδεχομένως να έκριναν και τα πάντα για το σύνολο του Ταουσιάνη.

Διπλή αλλαγή από πλευράς Ελλάδας με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Κυριόπουλος και Καλοσκάμης αντί Παπακανέλλου-Πνευμονίδη, αλλάζοντας τα «φτερά» της επίθεσης.

Πολύ «φτωχό» το δεύτερο ημίχρονο, με την Εθνική να απειλεί από στημένη φάση στο 68'. Φάουλ του Μουζακίτη από τ' αριστερά, η μπάλα στρώθηκε στον Κάτρη, ο στόπερ όμως της Ελλάδας αστόχησε με δυνατό σουτ από το ύψος του πέναλτι. Τέσσερα λεπτά αργότερα, με ένα ολέθριος λάθος στην άμυνα της Γαλανόλευκης, «χτύπησαν» οι Ισλανδοί.

Ασυνεννοησία Μουζακίτη-Καλοσκάμη, η μπάλα έφτασε στον Γκούντγιονσεν και με «κεραυνό» από το ύψος της περιοχής, έκανε το 0-1 για τους φιλοξενούμενους. Άμεσα... all in από πλευράς Ταουσιάνη, με τον Μύθου να περνάει αντί του τραυματία Αλεξίου και την Ελλάδα να παίζει με δύο φορ, ψάχνοντας επειγόντως λύση επιθετικά στο τελευταίο σκάρτο 20λεπτο.

Σαν σε... όμορφη επανάληψη με το πρώτο παιχνίδι, οι Έλληνες έδειξαν ότι δεν πρέπει να τους ξεγράφεις ποτέ! Πρώτο λεπτό καθυστερήσεων, όμορφη σέντρα από τ' αριστερά του Καλοσκάμη, άψογη κεφαλιά του Μύθου, με τον Κωστούλα στο δεύτερο δοκάρι να μπαίνει με τη μπάλα στα δίχτυα, να γράφει το 1-1 και να στέλνει το ματς στην παράταση.

Μία ευκαιρία βρήκαν οι παίκτες του Ταουσιάνη στο πρώτο 15λεπτο του έξτρα ημιώρου, με το αδύναμο γυριστό του Κούτσια στο 96' να μην απειλεί τον Πέτερσον, που μπλόκαρε με ευκολία.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου της παράτασης, αδιανόητη ευκαιρία για τους Ισλανδούς, ενώ υπάρχει νωρίτερα φάουλ στη φάση, πάτησαν περιοχή, δοκάρι η σέντρα-σουτ, η μπάλα στρώθηκε στον Ντάντασον, αλλά ο Νίκος Μπότης με τρομερή επέμβαση κράτησε το 1-1.

Και καταλήξαμε εκεί που φαινόταν εξ' αρχής. Στη διαδικασία των πέναλτι, με την πρώτη εκτέλεση να έμελλε να κρίνει και τον νικητή.

Ο Ντάντασον σούταρε, ο Μπότης απέκρουσε και έδωσε «προβάδισμα» στην Ελλάδα. Απόλυτοι στις εκτελέσεις οι διεθνείς, Μύθου, Κούτσιας, Κωστούλας, Καλοσκάμης βρήκαν δίχτυα για το 4-4, αφού και οι Ισλανδοί έκτοτε δεν λάθεψαν. Τελευταία εκτέλεση και ο Χρήστος Μουζακίτης έστειλε μετά από 25 χρόνια τη Γαλανόλευκη σε τελική φάση EURO U21 μέσα σε έξαλλα πανηγύρια

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ελλάδα Κ21: Μπότης, Κωστούλας, Κάτρης(100' Kεραμίτσης), Καλογερόπουλος, Αλεξίου(76' Μύθου), Μουζακίτης, Κοντούρης(67' Αλμύρας), Γκούμας(62' Μπρέγκου), Παπακανέλλος, Πνευμονίδης, Κούτσιας.

Ισλανδία Κ21: Πέτερσον, Τζούλιονσον, Αρονσον, Κάρλσον, Αντρεσον(73' Ντάντασον), Γκούντιονσεν(84' Ρόμπερτσον), Θορστέινσον, Τσόσιτς(67' Γκούντμουνσον), Σίγκουρντσον(67' Χάραλντσον), Ρόμπερτσον(84' Μικάελσον), Κρίστανσον.