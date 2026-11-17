Ο Λάζαρος Ρότα, μίλησε για την αντίδραση που έβγαλε η Εθνική απέναντι στην Σερβία, ενώ έδωσε και το σύνθημα για τα προκριματικά του Euro 2028.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την εμφάνιση με τη Σερβία: «Ευχαριστώ αρχικά για τα ωραία σας λόγια. Δεν έχει σημασία να μιλήσουμε για εμένα, αλλά για την Εθνική. Βγάλαμε αντίδραση μετά την Ολλανδία. Ελπίζουμε στην πρόκριση το έχουμε ανάγκη, εμείς, ο κόσμος και η χώρα. Με τη βοήθεια του θεού να πάνε όλα καλά».

Για την Ολλανδία και το Euro: «Στον αθλητισμό υπάρχουν δυσκολίες. Η ήττα από την Ολλανδία δεν είναι εύκολη στη διαχείριση. Ζητάμε συγγνώμη από τον κόσμο. Παίξαμε μετά από τρεις μέρες και καταφέραμε να επιστρέψουμε την κατάσταση. Από εδώ και πέρα έχουν σημασία τα προκριματικά για το Euro».

Για τους 11 βαθμούς στον όμιλο: «Τεράστιο βήμα για την εθνική. Θα το αγόραζα, το 7-0 χτυπάει άσχημα. Το σκορ μας σόκαρε όλους. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, τον Γιοβάνοβιτς και το σταφ. Έχει μεγάλη αξία ο επαγγελματισμός και η συνέχεια».

Για τα προκριματικά του Euro: «Το σημαντικό κομμάτι έρχεται. Η λεπτομέρεια θα κάνει τη διαφορά. Να βγάλουμε τη ψυχή μας και αυτό μας καθορίζει σαν λαός».