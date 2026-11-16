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Οι διεθνείς της Ελπίδων πέτυχαν μια δραματική και ιστορική πρόκριση και το πανηγύρισαν έξαλλα. "Παρέα" με την ελληνική σημαία, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους Έλληνες φιλάθλους που βρέθηκαν στο "Απόστολος Νικολαϊδης".