Ο Νίκος Μπότης πήρε την ευκαιρία λόγω του τραυματισμού του Μοναστηρλή και εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Εθνικής Ελπίδων, με καθοριστικές επεμβάσεις και δύο αποκρούσεις πέναλτι απέναντι στην Ισλανδία.

Μερικές φορές μια μεγάλη πρόκριση έχει έναν πρωταγωνιστή που δεν περίμενε κανείς να βρεθεί στο επίκεντρο. Για την Εθνική Ελπίδων, απέναντι στην Ισλανδία, αυτός ήταν ο Νικόλαος Νέστορας Μπότης. Ο 22χρονος τερματοφύλακας μπήκε στην ιστορία αυτής της προσπάθειας από μια αναγκαστική αλλαγή και κατέληξε να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους συντελεστές της.

Στο πρώτο παιχνίδι, στο χιονισμένο Ρέικιαβικ, ο Δημήτρης Μοναστηρλής τραυματίστηκε και αποχώρησε στο 58ο λεπτό. Ο Μπότης πέρασε κάτω από τα δοκάρια χωρίς χρόνο προσαρμογής. Τέσσερα λεπτά αργότερα, η Ισλανδία κέρδισε πέναλτι. Ο Γκούντιονσεν ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Έλληνας τερματοφύλακας απέκρουσε, κρατώντας όρθια την ομάδα του. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε 1-1 και η πρόκριση μεταφέρθηκε στην Αθήνα.

Ο τραυματισμός του Μοναστηρλή έφερε τον Μπότη στη βασική ενδεκάδα της ρεβάνς στη Λεωφόρο. Εκεί δεν περιορίστηκε σε μια απλή, αξιόπιστη εμφάνιση. Πραγματοποίησε δύο σπουδαίες επεμβάσεις στην κανονική διάρκεια, όταν η ελληνική άμυνα χρειάστηκε την καθοριστική του παρέμβαση, και πρόσθεσε μία ακόμη εντυπωσιακή απόκρουση στην παράταση.

Η κορύφωση ήρθε στη διαδικασία των πέναλτι. Με την πίεση να έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της, ο Μπότης απέκρουσε την πρώτη εκτέλεση των Ισλανδών, σταματώντας τον Βίκτορ Ντάντασον και δίνοντας από την αρχή προβάδισμα στην Εθνική. Οι Έλληνες διεθνείς ευστόχησαν και στα πέντε πέναλτι που εκτέλεσαν, με τον Μουζακίτη να διαμορφώνει το τελικό 5-4 και να σφραγίζει την πρόκριση. Δύο αγώνες, δύο αποκρούσεις πέναλτι και τρεις καθοριστικές επεμβάσεις στη ρεβάνς: μια παρουσία που ξεπέρασε τον συνηθισμένο ρόλο ενός τερματοφύλακα.

Η φετινή παρουσία του στην Πολωνία

Ο Μπότης, που γεννήθηκε στις 31 Μαρτίου 2004 στη Λάρισα, αποφάσισε το περασμένο καλοκαίρι να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και να συνεχίσει την καριέρα του στην πολωνική Πογκόν Στσέτσιν, με στόχο να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να καθιερωθεί στη νέα του ομάδα, έχοντας καταγράψει μία συμμετοχή στο φετινό πρωτάθλημα της Ekstraklasa, ως βασικός στην εκτός έδρας ήττα με 3-0 από τη Βίτζεβ Λοτζ, στις 7 Νοεμβρίου.

Αυτό κάνει ακόμη πιο ξεχωριστή την παρουσία του με το εθνόσημο. Χωρίς σταθερό αγωνιστικό ρυθμό από το πρωτάθλημα, κλήθηκε να ανταποκριθεί σε δύο παιχνίδια τεράστιας σημασίας και το έκανε στις πιο απαιτητικές στιγμές τους.

Η Εθνική Ελπίδων επέστρεψε σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος έπειτα από 25 χρόνια. Και στην ιστορία αυτής της επιστροφής, το όνομα του Μπότη θα έχει ξεχωριστή θέση. Όχι επειδή ξεκίνησε ως πρώτη επιλογή, αλλά επειδή, όταν παρουσιάστηκε η ευκαιρία, ήταν έτοιμος να την αξιοποιήσει.