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Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έμεινε στην τρίτη θέση του ομίλου και στρέφει πλέον το βλέμμα της στην προκριματική φάση του Euro.

Πικρό αντίο στο Nations League είπε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Η νίκη της Γερμανίας επί της Ολλανδίας με 4-0, ουσιαστικά έκανε το παιχνίδι απέναντι στην Σερβία μία τυπική διαδικασία.

Η Ελλάδα έμεινε στην τρίτη θέση του ομίλου της, στην τριπλή ισοβαθμία, αποκλείστηκε από την επόμενη φάση παρότι συγκέντρωσε 11 βαθμούς και πλέον στρέφει το βλέμμα στην προκριματική φάση του Euro 2028.

Με τους 11 βαθμούς, η Ελλάδα ήταν η καλύτερη τρίτη από όλους τους ομίλους της Α’ κατηγορίας ως εκ τούτου αποφεύγει τα μπαράζ παραμονής.

Κάπως έτσι, το βλέμμα στρέφεται πλέον στην κλήρωση της προκριματικής φάσης του Euro 2028 που θα διεξαχθεί στο Μπέλφαστ στις 6 Δεκεμβρίου.

Εκεί η Εθνική Ελλάδας θα βρεθεί στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας και θα κληρωθεί σε κάποιον από τους 12 ομίλους (κάποιοι με 5 και άλλοι με 4 ομάδες), που μπορεί να την στείλουν στην τελική φάση του Euro 2028.

🚨 EURO 2028 - Qualifying Draw Pots. ✅ 🇸🇮 Slovenia CONFIRMED Pot 2! ✅ 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland CONFIRMED Pot 3! 📌 52/54 teams confirmed their spots! 🔮 Draw made on Sunday, 6 December. https://t.co/mNBnJ1ORtM — Football Rankings (@FootRankings) November 16, 2026

Σε αυτήν προκρίνονται απευθείας οι 12 πρώτοι των ομίλων, αλλά και οι 8 καλύτεροι δεύτεροι, ενώ τα υπόλοιπα 4 εισιτήρια θα δοθούν μέσω πλέι-οφ, που θα περιέχουν και ομάδες με βάση την κατάταξη του Nations League.

Επόμενη επίσημη υποχρέωση για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι προγραμματισμένη για το διήμερο 26-27 Μαρτίου 2027 που θα γίνει η πρεμιέρα της προκριματικής φάσης του Euro, ενώ η διαδικασία των 10 αγωνιστικών θα ολοκληρωθεί το τριήμερο 14-16 Νοεμβρίου 2027.