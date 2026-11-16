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Ένα μεγάλο καρούμπαλο αποκόμισε λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος δέχτηκε εσπευσμένα τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό τιμ.

Λίγο πριν το ημίχρονο και σε μία ανύποπτη φάση, ο φορ της Εθνικής σε μία στημένη μπάλα, δέχτηκε μία αγκωνιά, αποκομίζοντας... ένα καρούμπαλο, το οποίο «αναπτύχθηκε» σε χρόνο-ρεκόρ.

Εσπευσμένα κλήθηκαν για ζέσταμα οι Ανδρέας Τετέη και Μπάμπης Κωστούλας, με τον επιθετικό της Μπενφίκα, παρ' όλα αυτά να βγάζει κανονικά στο ημίχρονο.

Στην ανάπαυλα, θα εξεταστεί από τους ιατρούς της «Γαλανόλευκης», προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι σε θέση να ολοκληρώσει την αναμέτρηση ή θα χρειαστεί να αντικατασταθεί.