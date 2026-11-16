Η νίκη επί της Σερβίας με 1-0 δεν ήταν αρκετή για την Εθνική Ελλάδας, που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο Nations League στην τρίτη θέση. Η διαφορά τερμάτων στην τριπλή ισοβαθμία με Γερμανία και Ολλανδία έκρινε την πρόκριση.

Η Εθνική Ελλάδας επικράτησε με 1-0 της Σερβίας στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League, ωστόσο το αποτέλεσμα δεν ήταν αρκετό για να της εξασφαλίσει μία θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Γερμανία νίκησε με 5-0 την Ολλανδία, με αποτέλεσμα οι τρεις ομάδες να ολοκληρώσουν τον όμιλο ισόβαθμες στην κορυφή, έχοντας από 11 βαθμούς.

Πώς κρίθηκε η τριπλή ισοβαθμία

Το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας της UEFA είναι οι βαθμοί που συγκέντρωσαν οι ομάδες στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Ελλάδα, Γερμανία και Ολλανδία είχαν από πέντε βαθμούς στα συγκεκριμένα παιχνίδια, με αποτέλεσμα η κατάταξη να κριθεί στο επόμενο κριτήριο, τη διαφορά τερμάτων.

Η Γερμανία είχε τον καλύτερο συντελεστή με +4 (6 γκολ υπέρ και 2 κατά), ακολούθησε η Ολλανδία με +2 (10 υπέρ και 8 κατά), ενώ η Ελλάδα βρέθηκε στην τρίτη θέση με -6 (3 υπέρ και 9 κατά).

Καθοριστική αποδείχθηκε η βαριά ήττα της Εθνικής με 7-0 στην Ολλανδία, η οποία επιβάρυνε σημαντικά τη διαφορά τερμάτων της στα μεταξύ τους παιχνίδια. Έτσι, παρά το γεγονός ότι συγκέντρωσε τους ίδιους βαθμούς με τις δύο αντιπάλους της, η «γαλανόλευκη» έμεινε εκτός συνέχειας.

Η τελική βαθμολογία

Θέση Ομάδα Αγ. Ν Ι Η Γκολ Βαθ. 1 Γερμανία 6 3 2 1 11-3 11 2 Ολλανδία 6 3 2 1 14-10 11 3 Ελλάδα 6 3 2 1 6-10 11 4 Σερβία 6 0 0 6 4-12 0

Η Γερμανία και η Ολλανδία εξασφάλισαν τα δύο εισιτήρια για τα προημιτελικά, ενώ η Ελλάδα ολοκλήρωσε την πορεία της στην τρίτη θέση, με τον αποκλεισμό να κρίνεται στις λεπτομέρειες της τριπλής ισοβαθμίας.