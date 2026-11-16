Νέα νίκη, 1-0 τη Σερβία και απόλυτη υπέρβαση για την Εθνική Ελλάδος που ανέβηκε στην Elite αλλά δεν πέρασε στους «8» του Nations λόγω τριπλής ισοβαθμίας με τις υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Η τρομερή παρουσία της Εθνικής ομάδας στην παρθενική παρουσία της στην Elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ολοκληρώθηκε όπως έπρεπε κι άρμοζε στην εξαιρετική συνολικά παρουσία της.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είχε να διαχειριστεί μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, αφού η συντριβή από την Ολλανδία με 7-0, ήταν λογικό να αφήσει βαθιές πληγές στο κορμί της Γαλανόλευκης. Οι πραγματικές ομάδες ωστόσο ξέρουν να αντιδράνε στα δύσκολα, έχουν χαρακτήρα, μέταλλο και δεν αφήνουν μία κάκιστη βραδιά να τους... καταπιεί. Κι αυτό έδειξε ότι μπορεί να κάνει η Ελλάδα, που μόλις τρία 24ωρα μετά υποδέχτηκε τη Σερβία και πανηγύρισε την τρίτη νίκη της στον όμιλο, με ακόμα μία κυριαρχική εμφάνιση, όπως και στο Βελιγράδι.

Κι αν το "δώρο" από το Γερμανία-Ολλανδία δεν ήρθε, αφού τα "πάντσερ" συνέτριψαν την αντίπαλό τους με 5-0, η ιστορία έγραψε και πάλι ότι η Ελλάδα κόντρα σε παγκόσμια μεγαθήρια κατάφερε να μοιραστεί μαζί τους την κορυφή και να μείνει μόλις στην ισοβαθμία πίσω τους, χάνοντας έτσι την πρόκριση στους "8" του Nations League, λόγω διαφοράς τερμάτων. Ποιος να το έλεγε πριν μερικούς μήνες και να μην τον περνούσαν για τρελό... Παρεμπιπτόντως, με τη νίκη αυτή η Ελλάδα "κλείδωσε" την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία, χωρίς να περιμένει άλλα αποτελέσματα, αφού είναι η καλύτερη 3η.

Με εκπλήξεις η ενδεκάδα του Γιοβάνοβιτς

Με τέσσερα νέα πρόσωπα η ενδεκάδα της Ελλάδας, ορισμένα εκ των οποίων θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως μίνι-εκπλήξεις. Ο Μανδάς ξεκίνησε αυτή τη φορά στο τέρμα αντί του Τζολάκη και ο Κουλιεράκης στο πλευρό του Μαυροπάνου αντί του Ρέτσου. Δεξιά κι αριστερά διατηρήθηκαν οι Ρότσα, Τσιμίκας, ενώ στο κέντρο ο Ζαφείρης επανήλθε αντί του τραυματία Κουρμπέλη, δίδυμο με τον Ανδρούτσο. Αλλαγή και στην επίθεση, όπου πήρε φανέλα βασικού ο Δουβίκας μαζί με τον Παυλίδη, ενώ Τζόλης και Καρέτσας βρέθηκαν στις πτέρυγες.

Με αρκετές περισσότερες αλλαγές η Σερβία σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι της, διατήρησε πάντως την τριάδα στην άμυνα παρά τις απουσίες που είχε να διαχειριστεί ο Παούνοβιτς. Ο Πέτροβιτς στο τέρμα, με τους Μπάμπιτς, Μιλένκοβιτς, Εράκοβιτς αμυντική τριπλέτα. Πεντάδα στη μεσαία γραμμή οι Μπούκιαντς, Λούκιτς, Μακσίμοβιτς, Νεντέλκοβιτς, Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς και δίδυμο στην επίθεση ο… δικός μας Λούκα Γιόβιτς με τον Μίτροβιτς.

Γαλανόλευκη ισοπέδωσε με 12-1 τελικές αλλά… χωρίς γκολ!

Το πρώτο ημίχρονο ανήκε ολοκληρωτικά στην Ελλάδα, που μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι, έπιασε τους Σέρβους από τον λαιμό και δεν τους άφησε σχεδόν να αναπνεύσουν, αλλά ο φετινός πίνακας παρέμενε… κολλημένος στο 0-0.

Η στατιστική του πρώτου 45λεπτου έγραψε 12 τελικές για την Ελλάδα και η μία και μοναδική για τους Σέρβους ήρθε στο έξτρα δίλεπτο, με τον Γιόβιτς, μετά από ένα λάθος στη μεσαία γραμμή της Ελλάδας, όμως η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στην αγκαλιά του Μανδά. Κατά τα λοιπά η Εθνική ομάδα -που είχε κατοχή περί το 60%- έχασε ορισμένες σπουδαίες ευκαιρίες, με κύριο εκφραστή των προσπαθειών της τον Τζόλη από τα αριστερά. Ένα τρικ του Γιοβάνοβιτς έστελνε συχνά-πυκνά τον διεθνή άσο της Άρσεναλ στην δεξιά πτέρυγα για να δημιουργεί υπεραριθμίες μαζί με τους Καρέτσα και Ρότα, δίχως εν τέλει αποτέλεσμα.

Η πρώτη καλή στιγμή για την Εθνική καταγράφηκε στο 10’, με ένα επικίνδυνο σουτ του Τζόλη από αριστερά, στην αγαπημένη του κατά μέτωπο κίνηση, θα κερδίσει τελικά το κόρνερ, δεύτερο σερί για την Ελλάδα, το οποίο θα περάσει τελικά ανεκμετάλλευτο. Ακόμα μία "κατεβασιά" του Τζόλη από τα αριστερά στο 19’, πήγε σε κατά μέτωπο επίθεση και πλάσαρε στην απέναντι γωνία, αλλά ο Πέτροβιτς έδιωξε με δυσκολία. Κι από εκεί κι έπειτα άρχισε ένα πραγματικό κρεσέντο ευκαιριών για την Γαλανόλευκη. Μόλις τρία λεπτά μετά είχε νέα σπουδαία στιγμή, όταν ο Ανδρούτσος έπιασε εξαιρετικό σουτ μέσα από την περιοχή, μετά από πάσα του Τζόλη, αλλά και πάλι ο Πέτροβιτς είχε απάντηση. Στην εκτέλεσή του κόρνερ που κέρδισε η Ελλάδα, ο Κουλιεράκης πήδηξε πιο ψηλά απ' όλους και πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Ο Τζόλης συνέχισε να δημιουργεί καταστάσεις με τις κούρσες του από τα αριστερά. Στο 30’ ακόμα μία ενέργειά του σε αντεπίθεση, το σουτ του κόντραρε και κέρδισε ακόμα ένα κόρνερ η Ελλάδα. Σειρά του Μαυροπάνου αυτή τη φορά να πάρει την κεφαλιά, χωρίς και πάλι να βρει στόχο. Στο 32’ η Ελλάδα έφτασε ξανά πολύ κοντά στο γκολ, ο Τζόλης έκανε την παράλληλη από τα αριστερά, η μπάλα κατέληξε στον Ρότα που ντρίμπλαρε αρχικά τον αντίπαλό του κι έκανε το σουτ από ευνοϊκή θέση, αλλά και πάλι έσωσε την Σερβία ο Πέτροβιτς. Το σκηνικό σταθερά ίδιο στο Πανθεσσαλικό στάδιο, με τον Τζόλη να δοκιμάζει συνεχώς τα ρεφλέξ του Πέτροβιτς, τον οποίο ανάγκασε σε ακόμα μία απόκρουση στην αριστερή γωνία του, ενώ στο 41’ είχε και μία καλή συνεργασία με τον Τσιμίκα που έπιασε ένα δύσκολο σουτ υπό πίεση για να κερδίσει απλώς ένα ακόμα κόρνερ και οι δύο ομάδες να πάνε τελικά στα αποδυτήρια χωρίς σκορ.

Λυτρωτής… Μασουρίνιο

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του παιχνιδιού δεν ήταν ίδια, παρότι και πάλι η Ελλάδα είχε τον έλεγχο. Ήταν αναμενόμενο πως η ασφυκτική πίεση του πρώτου 45λεπτου με κάποιο τρόπο θα… ξεθύμαινε σταδιακά και γι’ αυτό ο Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε διορθωτικές κινήσεις με τη συμπλήρωση μίας ώρας. Νωρίτερα εξάλλου είχε καταγραφεί μόλις μία ουσιαστική τελική, με τον Καρέτσα από δεξιά.

Μπακασέτας και Μασούρας ήταν οι δύο πρώτες κινήσεις του Σέρβου ομοσπονδιακού της Γαλανόλευκης κι ο δεύτερος ήταν αυτός που τελικά λύτρωσε την Εθνική, πριν καν κλείσει ένα δεκάλεπτο στον αγωνιστικό χώρο! Ο Παυλίδης έκανε μία υπέροχη σέντρα από τα αριστερά κι ο έμπειρος εξτρέμ πετάχτηκε στην απέναντι πλευρά με προβολή για να στείλει την μπάλα στην αντίθετη γωνία, πετυχαίνοντας το 13ο γκολ του με το εθνόσημο (στην Ανδρών) και δεύτερο στη League A του Nations League.

Το δοκάρι γλίτωσε το έμφραγμα

Μάλιστα ο «Μασουρίνιο» είχε την ευκαιρία να χριστεί και δεύτερη φορά σκόρερ στο 87’, όταν ο Τζόλης του έδωσε εξαιρετική πάσα σε μία προσωπική του ενέργεια από αριστερά, αλλά η μπάλα κόντραρε πάνω στα σώματα. Προηγουμένως οι Σέρβοι είχαν αλλάξει πράγματα τόσο σε σχηματισμό (βγήκαν Γιόβιτς, Μίτροβιτς), όσο και σε πρόσωπα για να γίνουν πιο πιεστικοί, αλλά δεν μπόρεσαν ποτέ να βρουν καθαρή ευκαιρία και να απειλήσουν σοβαρά τον Μανδά, μέχρι τις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Είναι αξιοσημείωτο πως ολοκλήρωσαν το ματς με μόλις πέντε τελικές και μία όλη κι όλη στην εστία, εκείνη του πρώτου ημιχρόνου που η μπάλα πήγε από κόντρα και μεγάλο ύψος στην αγκαλιά του Έλληνα κίπερ! Στο 91’ ωστόσο η Ελλάδα γλίτωσε το… έμφραγμα, όταν χωρίς να έχει απειληθεί ουσιαστικά ποτέ, ο Μιλένκοβιτς πήρε την κεφαλιά, ο Μανδάς γλίστρησε και έμεινε να παρακολουθεί την πορεία της μπάλας που σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, με το 1-0 να μένει έως το τέλος.

Οι ενδεκάδες των ομάδων:

Ελλάδα (Γιοβάνοβιτς): Μανδάς, Ρότα, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Ζαφείρης (88’ Ρέτσος), Ανδρούτσος, Καρέτσας (61’ Μπακασέτας), Τζόλης (88’ Τετέι), Παυλίδης (73’ Κωστούλας), Δουβίκας (61’ Μασούρας)

Σερβία (Παούνοβιτς): Πέτροβιτς, Μπάμπιτς (46’ Γκούντελι), Μιλένκοβιτς, Εράκοβιτς, Μπούκιαντς, Λούκιτς, Μακσίμοβιτς, Νεντέλκοβιτς (75’ Λούτσιτς), Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μίτροβιτς (64’ Τσβέτκοβιτς), Γιόβιτς (64’ Τάντιτς)

