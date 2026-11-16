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Συγκινητικές στιγμές μετά τη μεγάλη πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στο EURO U21 2027, με τον Μπότη να ξεσπά σε δάκρυα χαράς στις αγκαλιές των δικών του ανθρώπων.