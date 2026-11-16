Χρόνος ανάγνωσης 1’ EURO Εθνική Ελπίδων: Τα δάκρυα χαράς του Μπότη στις αγκαλιές των δικών του ανθρώπων (vid) 16-11-2026 23:14 Φώτης Προβατάς Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ελλάδα 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Συγκινητικές στιγμές μετά τη μεγάλη πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στο EURO U21 2027, με τον Μπότη να ξεσπά σε δάκρυα χαράς στις αγκαλιές των δικών του ανθρώπων. «Ζούμε για να ακούσουμε καλά νέα»: Η αποκάλυψη του Καρπετόπουλου για τη μάχη που δίνει ο Αντώνης Πανούτσος dailymedia.com.gr Ταλέντο ετών 15: Το νέο διαμάντι του ΠΑΟΚ που ήθελαν μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ menshouse.gr 8 επεισόδια-γροθιά στο στομάχι: Ο «Δράκος του Σέιχ Σου» γίνεται σειρά – Πού θα τη δούμε dailymedia.com.gr Η εξίσωση της πιο fit 11άδας: Οι δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να πάρει η Εθνική menshouse.gr Νομίζεις ότι ξέρεις ευρωπαϊκή γεωγραφία; Αυτές οι 10 ερωτήσεις θα σε κάνουν να αμφιβάλλεις! menshouse.gr Το ίδιο κόλπο δεν πετυχαίνει 2 φορές: Ο πραγματικός λόγος που ο Salt Bae βρέθηκε ξαφνικά από το ζενίθ στο ναδίρ menshouse.gr Πάει για σπουδαίο deal ο Μητσοτάκης: Πρόσωπο παγκόσμιας εμβέλειας στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ instanews.gr Γιάνης Βαρουφάκης: Το «βέτο» και η είσοδος στη Βουλή instanews.gr Εθνική Ελπίδων: Τα δάκρυα χαράς του Μπότη στις αγκαλιές των δικών του ανθρώπων (vid) SHARE