Η Δόξα Λευκάδας νίκησε με 77-73 την ΑΕΚ εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, και ο γκαρντ των νησιωτών, Γιάννης Χατζηνικόλας, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για την νίκη επί της ΑΕΚ: «Είναι μια πολύ σημαντική και ιστορική νίκη για τον σύλλογο. Από ‘δω και πέρα δεν πρέπει να πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Ξέρουμε ποιοι είμαστε και ποιες είναι οι δυνατότητές μας. Έχουμε χτίσει μια νοοτροπία νικητή και πρέπει ν’ αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά».

Για το αγωνιστικό πλάνο απέναντι στην ΑΕΚ: «Γνωρίζαμε από πριν τις απουσίες της ΑΕΚ. Το πλάνο μας ήταν να προσπαθήσουμε να τρέξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το γήπεδο, κάτι που μας ταιριάζει ως ομάδα. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας, να είμαστε σκληροί στην άμυνα και, όποτε μπορούμε, να “χτυπάμε” στο ανοιχτό γήπεδο, στον αιφνιδιασμό. Αυτό μάς βγήκε σε μεγάλο βαθμό στο 1ο ημίχρονο, όταν η διαφορά έφτασε και στους 16 πόντους. Προφανώς, στη συνέχεια η ΑΕΚ αντέδρασε και ανέβασε την ένταση στην άμυνά της, κάτι που περιμέναμε. Με κάποιες προσωπικές ενέργειες στο τέλος βάλαμε καλάθια και φτάσαμε στο θετικό αποτέλεσμα».

Για την αντίδραση της Δόξας όταν η ΑΕΚ προηγήθηκε με 63-60: «Η αλήθεια είναι ότι στο 63-60, υπό άλλες συνθήκες, ίσως να πέφταμε περισσότερο ψυχολογικά. Εκεί, όμως, πήραμε ένα time-out, στο οποίο καταλάβαμε ότι έπρεπε να μοιράσουμε ξανά την μπάλα, γιατί είχαμε αρχίσει να παίζουμε πολύ ατομικά. Θέλαμε να δημιουργήσουμε περισσότερες φάσεις στην επίθεσή μας και να βάλουμε στο παιχνίδι κι άλλους παίκτες. Ευτυχώς, μπήκαν και μεγάλα σουτ απ’ τον Αρσενόπουλο και τον Πάρις, ενώ ο Χάρμον πέτυχε και δύο lay-up. Εν τέλει, καταφέραμε να γυρίσουμε πάλι το παιχνίδι υπέρ μας».

Για την απουσία του Τζος Σάρμα: «Η ομάδα έχει μάθει να λειτουργεί με απουσίες και στην προπόνηση. Παρ’ όλο που μιλάμε για τις πολλές απουσίες της ΑΕΚ, κι εμείς τις τελευταίες δύο-τρεις εβδομάδες είχαμε απουσίες στην καθημερινότητά μας, καθώς κάποιοι παίκτες ήταν άρρωστοι. Την τελευταία βδομάδα, πολλές φορές δεν παίζαμε ούτε πέντε εναντίον πέντε στην προπόνηση. Προφανώς ο Σάρμα είναι κομβικός παίκτης για ‘μας, ο βασικός μας σέντερ. Η ομάδα έχει “χτιστεί” γύρω απ’ αυτόν, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, ωστόσο έχουμε μάθει να παίζουμε ο ένας για τον άλλον και να καλύπτουμε όποια απουσία κι αν προκύψει στην πορεία».

Για τα λόγια του προπονητή της ομάδας, Θοδωρή Τερζή, ότι το «κλειδί» ήταν η συνοχή: «Αυτό πιστεύω κι εγώ ότι είναι το “κλειδί”. Αυτό το κομμάτι το βελτιώνουμε καθημερινά στην προπόνηση. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή της σεζόν υπήρχαν κάποια προβλήματα συνοχής. Βέβαια, με την καθημερινή δουλειά ο καθένας έχει αποκτήσει πλέον τον ρόλο του. Υπάρχει καλύτερη επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ των παικτών, αλλά και με το προπονητικό staff, και αυτό όπως φαίνεται αποδίδει».

Για όσα τούς είπε ο κόουτς Τερζής μετά τη νίκη: «Καταρχάς, μας ευχαρίστησε, γιατί κατάλαβε ότι ήταν σαν δώρο για το ότι έγινε πατέρας. Προφανώς μας είπε να χαρούμε για μία δύο μέρες, αλλά από τη Δευτέρα (16/11) έχουμε δουλειά, για να προετοιμαστούμε για το ματς του Σαββάτου (21/11) που είναι και ο βασικός μας στόχος από ‘δω και πέρα».

Για την προσέγγιση που έχουν στους αγώνες απέναντι στις μεγάλες ομάδες: «Τα παιχνίδια με αντιπάλους μεγάλες ομάδες, για ομάδες του επιπέδου μας, είναι παιχνίδια χωρίς άγχος, να λέμε και την αλήθεια… Ειδικά εκτός έδρας, δε γίνονται και πολύ συχνά τέτοιες εκπλήξεις. Οπότε εμείς θέλαμε να είμαστε σκληροί, δυνατοί και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας. Όπως είπα και πριν, ήμασταν προετοιμασμένοι για τις απουσίες της ΑΕΚ. Θέλαμε να είμαστε από νωρίς μέσα στο παιχνίδι και ευτυχώς η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε υπέρ μας».

Για την ψυχολογία που τους δίνει η νίκη επί της ΑΕΚ ενόψει του επόμενου αγώνα κόντρα στο Περιστέρι: «Μας δίνει τεράστια ψυχολογία. Όπως είπα και πριν, είναι μια νίκη και μια έκπληξη που δε συμβαίνει συχνά. Δεν πρέπει, όμως, να πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Το Περιστέρι είναι μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα και το αποδεικνύει και στην Ευρώπη, όπου είναι αήττητο στον όμιλό του, απέναντι σε πολύ καλές ομάδες. Ο καθένας έχει τον ρόλο του. Από ‘κει και πέρα, εμείς είμαστε έτοιμοι να κεφαλαιοποιήσουμε στην έδρα μας τη νίκη που πετύχαμε απέναντι στην ΑΕΚ».

Για τον ανταγωνισμό στο φετινό πρωτάθλημα: «Μου αρέσει πάρα πολύ να υπάρχει ανταγωνισμός, να μην ξέρουμε εκ των προτέρων ότι στο τέλος δύο ομάδες θα πρωταγωνιστήσουν και θα παλέψουν για τον τίτλο. Το ότι φέτος έχουν μπει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ακόμα πιο δυνατά και είναι βασικοί διεκδικητές, με βάση την έως τώρα εικόνα τους, είναι πολύ ευχάριστο για το φίλαθλο κοινό. Αν με ρωτήσετε… μακάρι να γίνει ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη και να πάρουμε εμείς το πρωτάθλημα».

Για τη στήριξη του κόσμου και τη ζωή στη Λευκάδα: «Ο κόσμος από πέρυσι και την τεράστια πορεία που κάναμε έχει “αγκαλιάσει” την ομάδα. Θέλουμε κάθε βδομάδα να βλέπουμε το γήπεδο γεμάτο, όπως συμβαίνει σχεδόν κάθε φορά. Η Λευκάδα είναι μικρό νησί κι εμείς είμαστε σαν “ήρωες”. Αυτό έχει και τα καλά του και τα κακά του, αλλά, από ‘κει και πέρα, εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι στο να πηγαίνουμε στο γήπεδο και να κάνουμε τη δουλειά μας».

Για τον ρόλο του στη φετινή ομάδα σε σχέση με την περσινή στην Elite League: «Θεωρώ ότι πάνω-κάτω ο ρόλος μου είναι ίδιος. Προφανώς στην Elite League ίσως είχα περισσότερες κατοχές, περισσότερο τη μπάλα στα χέρια μου και περισσότερες ευθύνες. Υπάρχει, όμως, καλή συνεννόηση και συνεργασία με τον κόουτς, καθώς και επικοινωνία με όλο το staff. Προσπαθώ να φέρω σε πέρας όποια αποστολή μού ζητηθεί και μέχρι τώρα η συνεργασία μας είναι καλή».

Για το τι θα τον άφηνε ευχαριστημένο στο τέλος της σεζόν: «Ο βασικός μας στόχος είναι η παραμονή και μακάρι να εξασφαλιστεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είτε έρθει πέντε αγωνιστικές πριν από το τέλος είτε την τελευταία αγωνιστική, αν τελικά πετύχουμε τον στόχο μας θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι».