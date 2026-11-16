Την αποθέωση γνώρισε ο τεχνικός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. «Είναι το βήμα που θα μας ολοκληρώσει σαν ελληνικό ποδόσφαιρο»

Την τιμητική του είχε ο Γιάννης Ταουσιάνης μετά την ιστορική πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων.

Οι ποδοσφαιριστές του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών «πέταξαν» στον αέρα τον προπονητή τους που έδειχνε να το απολαμβάνει.

Στις δηλώσεις του ο Γιάννης Ταουσιάνης στάθηκε στην παρουσία του κόσμου.

«Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που μας βοήθησε σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, δεν υπάρχουν λόγια. Η μέρα αυτή είναι πολύ σημαντική για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ σημαντικό ότι επιβεβαιώσαμε αυτά που πιστεύουμε για αυτά τα παιδιά. Είναι ώρα να μπορούμε να προχωράμε, να εξελισσόμαστε και να φτάνουμε τις μεγάλες δυνάμεις. Μας έλειπε πολύ μια μεγάλη διοργάνωση. Η διαδρομή είχε πολύ μόχθο, πολύ καλή προσπάθεια, πολύ καλά παιχνίδια για να φτάσουμε εκεί.

Είναι το βήμα που θα μας ολοκληρώσει σαν Έλληνα ποδοσφαιριστή και σαν ελληνικό ποδόσφαιρο. Είμαι ευγνώμων και τυχερός που συνεργάζομαι μ' αυτά τα παιδιά. Σε όλους όσοι βρίσκονται στην Εθνική και, φυσικά, πολλά ευχαριστώ στον κόσμο και στη διοίκηση της ΕΠΟ που μας έχει βοηθήσει πολύ».

Στην ερώτηση ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι απάντησε: «Σπουδαία ημέρα, αλλά η διαδρομή δεν σταματά. Περιμένουμε και προσμονούμε να βρεθούμε στη διοργάνωση με τους καλύτερους. Η Ελπίδων είναι ο προθάλαμος για την Ανδρών, αλλά θέλει και εκείνη τις διακρίσεις της. Ήδη 4 παιδιά έχουν βρεθεί στην Ανδρών και στο μέλλον θα ανέβουν και άλλα».