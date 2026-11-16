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«Φουριόζα» μπήκε η Εθνικής Ελλάδος στο Πανθεσσαλικό απέναντι στη Σερβία, μετρώντας 10 τελικές στο πρώτο ημίωρο, «σταματώντας» στις δώδεκα στο ημίχρονο - Μόλις μία τελική οι φιλοξενούμενοι, με τον Γιόβιτς στο 45'.

Επιθετικός γαλανόλευκος μονόλογος ήταν το πρώτο 45λεπτο του αγώνα στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας, με την στατιστική να «λέει» τα πάντα.

Οι Σέρβοι περιορίστηκαν σε δεύτερο ρόλο, οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μπήκαν με το πόδι πατημένο στο... γκάζι και τον κίπερ Πέτροβιτς να είναι αναμφίβολα ο MVP του πρώτου 45λεπτου.

10 τελικές υπέρ της Γαλανόλευκης μέχρι το 30', οι τέσσερις εκ των οποίων εντός εστίας, με τους Σέρβους αντίστοιχα να μην έχουν καταγράψει σουτ στο ίδιο χρονικό σημείο.

6-0 τα κόρνερ, με τον Χρήστο Τζόλη να... ξεσηκώνει τους πάντες, την Εθνική να πιέζει, αλλά το μόνο που της λείπει να είναι το γκολ.

Ο Λούκα Γιόβιτς στο 45' κατέγραψε τη μοναδική ευκαιρία των Σέρβων στο πρώτο ημίχρονο, με τους παίκτες του Γιοβάνοβιτς να «σταματούν» στις 12 και να ψάχνουν τη λύση στο δεύτερο 45λεπτο.