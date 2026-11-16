Ο Χρήστος Μουζακίτης μετά την ιστορική πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στο Euro U21, μίλησε για την δίψα που είχαν οι νεαροί διεθνείς για να βρεθούν στην τελική φάση.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:



«Ήταν μια τεράστια βραδιά με το πως εξελίχθηκε ο αγώνας. Δεν περιμέναμε η αλήθεια να πάει τόσο μακριά, αλλά ποδόσφαιρο είναι και πάντα πρέπει να περιμένεις τα πάντα και να είσαι έτοιμος για ο,τιδήποτε συμβεί. Τώρα όσο για το πέναλτι θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε στη θέση μου, έτυχε στην σειρά να είμαι εγώ τελευταίος και νομίζω πως με την αποφασιστικότητα που είδα όλων των παιδιών σήμερα, όποιος και να ήταν στην θέση μου θα το είχε βάλει».



Για το τι είπε στους διεθνείς ο Γιάννης Ταουσιάνης στο ημίχρονο: «Να μην αλλάξουμε τίποτα. Νομίζω πως ήμασταν αρκετά καλοί. Το βασικότερο σε αυτά τα παιχνίδια είναι η ψυχή και όποιος το θέλει περισσότερο καθώς ήταν ένα παιχνίδι με το πρώτο με την ισοπαλία να ήταν σαν να μην είχε συμβεί. Ήρθαμε στην έδρα μας με μικρό πλεονέκτημα και καταφέραμε να περάσουμε. Δεν μας είπε τίποτα παραπάνω από το να μείνουμε όπως είμαστε».

Για το πως διαχειρίστηκαν το πρέπει: «Δεν το βλέπαμε τόσο σαν πρέπει, αλλά σαν θέλω. Το θέλω που είχε αυτή η ομάδα για να προκριθεί ήταν τεράστιο. Τώρα όσον αφορά το πέναλτι, εντάξει δεν είναι ίδιες διοργανώσεις, πολύ διαφορετικά συναισθήματα, είναι πολύ διαφορετικό το τι κρίνεται σε αυτό το πέναλτι, αλλά όπως είπε και προηγουμένως όποιος και να ήταν στην θέση μου θα τα είχε καταφέρει».



Για το αν νιώθουν και το βάρος της κληρονομιάς: «Δεν το βλέπουμε σαν βάρος. Προφανώς είναι ακόμα μεγαλύτερο για εμάς να βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που προκρίθηκαν για τελευταία φορά στην Κ21 ήταν και οι άνθρωποι που κατέκτησαν το Euro και αυτό μας σπρώχνει ακόμα περισσότερο για να πετύχουμε περισσότερα πράγματα».



Για τον Παπαδόπουλο και αν τους είχε πει κάτι: «Είναι ταπεινός, είναι λίγο ντροπαλός δεν μας τα λέει, αλλά εμείς τον ξέραμε και τον πειράζαμε».