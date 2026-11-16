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Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έκαμψε την αντίσταση του «γηπεδούχου» Φλάβιο Κομπόλι στα δύο σετ και έβαλε βάσεις πρόκρισης στην τετράδα του ATP Finals.

Ο νικητής του 2020 (Νο.5) επικράτησε του 24χρονου Ιταλού (Νο.6) με 7-6(4), 6-3 στο Τορίνο, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο την πορεία του στη φετινή διοργάνωση.

Ο 30χρονος Ρώσος ήταν εξαιρετικός στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, όπως και ο Κάρλος Αλκαράθ που είναι ο επόμενος αντίπαλός του.

Οι δυο τους θα μονομαχήσουν την Τετάρτη (18/11) στη δεύτερη μέρα του round robin στο Group Ivan Lendl, φιλοδοξώντας να τελειώνουν με την υπόθεση πρόκριση. Ο Κομπόλι, από την πλευρά του, θα παίξει με τον Φράνσις Τιάφοου, που ηττήθηκε νωρίτερα από τον Αλκαράθ σε straight sets.

Αύριο Τρίτη (17//1) συνεχίζεται επιστρέφει στο court το Group John McEnroe με τους αγώνες Φις-Χόδαρ (15.00) και Ζβέρεφ-Σέλτον (21.30).