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Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει αύριο (17/11, 20:00) στη Γερμανία τη Fitness First Wurzburg Baskets, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του FIBA Europe Cup και θα προσπαθήσει να διευρύνει το σερί του στις τρεις νίκες στη διοργάνωση.

Οι «κυανόλευκοι» προπονήθηκαν σήμερα (16/11) το πρωί στο Ιβανώφειο και το μεσημέρι η αποστολή αναχώρησε για τη Φρανκφούρτη απ’ όπου θα μεταβεί οδικώς στον τελικό προορισμό της. Απών θα είναι Γιώργος Αρνόκουρος, ο οποίος συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας. Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί αύριο (17/11) το πρωί, με μια προπόνηση στην “Tectake Arena”, όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας.

Την αποστολή του Ηρακλή απαρτίζουν οι εξής καλαθοσφαιριστές: Lecque, Κουκ, Melvin, Styles, Horchler, Forrester, Diarra, Σλαφτσάκης, Σίλας, Μαστρογιαννόπουλος, Γιαννίκος και Σταυρακόπουλος.

Ευγενειάδης: «Έλεγχος του ρυθμού, άμυνα και πνευματική πειθαρχία»

Ο συνεργάτης του Zoran Lukic, Σταύρος Ευγενειάδης δήλωσε για την αυριανή αναμέτρηση:

«Η Wurzburg παρουσιάζει στους τελευταίους αγώνες καλύτερο πρόσωπο και παίζει με περισσότερη αυτοπεποίθηση, ειδικά στην έδρα της.

Κύρια χαρακτηριστικά του παιχνιδιού μας, που θα μας αυξήσουν τις πιθανότητες για τη νίκη, είναι ο έλεγχος του ρυθμού (η γερμανική ομάδα αρέσκεται στο transition game), η προσωπική άμυνα ένας εναντίον ενός και η πνευματική πειθαρχία καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης»