Η Γερμανία συνέτριψε με 5-0 την Ολλανδία στο Βερολίνο, με τέσσερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Μεγάλοι πρωταγωνιστές οι Βιρτς και Γκρούντα, σε μια βραδιά που οι Ολλανδοί γνώρισαν τη συντριβή, λίγες ημέρες μετά το 7-0 επί της Ελλάδας.

Δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα παρουσίασε η Ολλανδία μέσα σε λίγες ημέρες. Μετά το εντυπωσιακό 7-0 απέναντι στην Ελλάδα, γνώρισε συντριβή με 5-0 από τη Γερμανία, σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε παράσταση των γηπεδούχων.

Στο πρώτο μισάωρο, η Γερμανία είχε την κατοχή, όμως οι Ολλανδοί δημιουργούσαν τις σημαντικότερες ευκαιρίες στην αντεπίθεση, με Σάμερσβιλ και Μάλεν. Μάλιστα, στο 26' ο τελευταίος αστόχησε με κεφαλιά μπροστά σε κενή εστία.

Μετά το 30' οι Γερμανοί ανέβασαν την πίεσή τους, με τους Κίμιχ, Μπρούντα και Σέρχαντ να πρωταγωνιστούν. Ο τελευταίος σημάδεψε το δοκάρι στο 31' και δέκα λεπτά αργότερα, από ασίστ του Κίμιχ, πέτυχε το πρώτο του γκολ με την Εθνική Γερμανίας.

Στο δεύτερο ημίχρονο ακολούθησε πραγματικός καταιγισμός. Ο Βιρτς έκανε το 2-0 στο 60', ο Σλότερμπεκ το 3-0 στο 65', ενώ ο Βιρτς σκόραρε ξανά στο 71'. Ο Γκρούντα, δημιουργός των δύο προηγούμενων τερμάτων, διαμόρφωσε το τελικό 5-0 στο 77'.

Η γερμανική υπεροχή από το 46' μέχρι το 80' ήταν απόλυτη, με τον Ολλανδό τερματοφύλακα να πραγματοποιεί σημαντικές επεμβάσεις, αποτρέποντας ακόμη μεγαλύτερη ήττα.

Το τελευταίο δεκάλεπτο βρήκε τους Γερμανούς να κατεβάζουν ρυθμούς και τους Ολλανδούς να περιμένουν τη λήξη. Ένα αποτέλεσμα που αποτύπωσε τη διαφορά των δύο ομάδων στη συγκεκριμένη βραδιά και άφησε την Ολλανδία να προβληματίζεται έντονα για την εικόνα της.

Παρά τη βαριά ήττα των Ολλανδών, το αποτέλεσμα σφράγισε την πρόκριση και των δύο ομάδων στην επόμενη φάση του Nations League, με τη Γερμανία να καταλαμβάνει την πρώτη θέση του ομίλου και την Ολλανδία να ακολουθεί στη δεύτερη.