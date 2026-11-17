Ο διεθνής μεσοεπιθετικός στάθηκε στα οφέλη από την κατάκτηση της 3ης θέσης στον όμιλο από την Εθνική ομάδα.

Ο άσος της ΝΕΟΜ χαρακτήρισε «καλή» τη συγκομιδή των 11 βαθμών και στάθηκε στην ήττα από την Ολλανδία με το βαρύ 7-0 που «χάλασε λίγο της εικόνα μας» όπως είπε.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μασούρα.

«Κρατάμε ότι πετύχαμε να βρισκόμαστε στο επόμενο nations league στην α’ κατηγορία, ήταν ό στόχος μας, κοιτάξαμε και πιο ψηλά, κάναμε μια πολύ καλή συγκομιδή, μας χάλασε λίγο την εικόνα μας η προηγούμενη ήττα. Κάναμε μια πολύ καλή συγκομιδή που θα είναι οδηγός μας και για τα επερχόμενα προκριματικά αλλά και για το επόμενο nations league.

Ακόμη πιο σημαντικό από το να παραμείνεις στο nations league είναι ότι μπήκαμε στους ισχυρούς για την κλήρωση των προκριματικών και κοιτάμε με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία, περιμένουμε και την κλήρωση, να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο και με την ίδια δουλειά ώστε να φέρουμε αυτό που θέλουμε».

Για το χειροκρότημα των φιλάθλων σχολίασε. «Όλοι γνωριζουμε πόσο σημαντικό είναι να παίζεις με τον κόσμο σου, ήρθαμε σε μια άλλη επαρχιακή πόλη που είναι πολύ σημαντικό και αυτό, από όλες τις στιγμές μας εδώ στον Βόλο βλέπω το πόσο πολύ δοψάει ο κόσμος και πόσο πολύ θέλουν να έρθουν στο γήπεδο Δευτέρα βράδυ, εργάσιμη μέρα και όλοι ήταν εδώ δίπλα μας να μας χειροκροτήσουν. Σίγουρα είναι δύσκολο όταν γνωρίζεις και το άλλο αποτέλεσμα, θα μπορούσες να έχεις μια πικρία, παρόλα αυτά μας χειροκροτήσαν μέχρι τι 90', τι να πούμε, "χίλια ευχαριστώ" και μεις από την πλευρά μας θα δίνουμε πάντα την ψυχή μας για να τους κάνουμε υπερήφανους.

Έχω μια πικρία γιατί δεν κατορθώσαμε να κάνουμε ακόμη κάτι παραπάνω γιατι το αξίζουμε πραγματικά, το βλέπουμε ότι το αξίζουμε, βλέπουμε τι πρόοδο έχει κάνει η ομάδα, το πόσο καλούς ποδοσφαιριστές έχει σε τόσο υψηλό επίπεδο και είναι πραγματικά κρίμα αλλά ταυτόχρονα κρατάμε και τα τόσα θετικά που έχουν γίνει».