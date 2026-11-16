Η Εθνική Ελλάδος γνώρισε πικρό αποκλεισμό από το Nations League σε τριπλή ισοβαθμία με Γερμανία και Ολλανδία και πλέον στρέφει την προσοχή της στα προκριματικά του Euro 2028.

Η «γαλανόλευκοι» είναι δεδομένα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και αποφεύγει πανίσχυρους αντιπάλους, γνωρίζοντας πλέον τους πιθανούς αντιπάλους που θα κληθεί να αντιμετωπίσει μετά την κλήρωση.

Ωστόσο, η μη πρόκρισή μας στους «8» του Nations League μάς στέλνει οριστικά σε όμιλο με την παρουσία πέντε ομάδων, και όχι σε γκρουπ με τέσσερις χώρες, με αποτέλεσμα να ξεκινά κανονικά το ταξίδι της στα προκριματικά του Euro τον Μάρτιο του 2027.

Η Εθνική μας θα κληρωθεί με μία ομάδα από το Pot 2, 3, 4 και 5, ενώ η κλήρωση της προκριματικής φάσης του Euro 2028, είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 6 Δεκεμβρίου.

Στο Pot 1 βρίσκονται οι εξής 12 χώρες: Αγγλία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Νορβηγία, Κροατία.



Στο Pot 2 τοποθετήθηκαν οι εξής 12 χώρες: Ουαλία, Σερβία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Τουρκία, Αυστρία, Ουγγαρία, Β. Ιρλανδία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Σλοβενία, Κόσοβο ή Ιρλανδία.



Στο Pot 3 βρίσκονται οι εξής 12 χώρες: Ουκρανία, Πολωνία, Ισραήλ, Γεωργία, Ρουμανία, Β. Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Σλοβακία, Ισλανδία, Σκωτία, Κόσοβο ή Ιρλανδία.



Στο Pot 4 τοποθετήθηκαν οι εξής 12 χώρες: Λευκορωσία, Κύπρος, Φινλανδία, Μολδαβία, Αρμενία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Καζακστάν, Λετονία, Σαν Μαρίνο, Εσθονία, Νησιά Φερόε.



Στο Pot 5 τοποθετήθηκαν οι εξής 6 χώρες: Μάλτα, Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν, Ανδόρα, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν.

