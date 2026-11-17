Ο μεγαλύτερος σύνδεσμος φιλάθλων του Ηρακλή, η Αυτόνομη Θύρα 10, πήρε θέση για την βεβήλωση του μνημείου του αδικοχαμένου οπαδού του ΠΑΟΚ, Νάσου Κωνσταντίνου, τονίζοντας ότι διαχωρίζει με τον πιο σαφή τρόπο την θέση της από αυτό το περιστατικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών του Ηρακλή:

«Τις τελευταίες ώρες έπεσε στην αντίληψη μας, μια καταγγελία για ένα περιστατικό το οποίο εμείς κρίνουμε ως πολύ σοβαρό. Υπήρξε η καταγγελία ότι βανδαλίστηκε το μνημείο που βρίσκεται στην Αγίου Δημητρίου και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του οπαδού του ΠΑΟΚ, Νάσου Κωνσταντίνου.

Όντως διαπιστώσαμε ότι το εκκλησάκι δίπλα από το μνημείο και όχι η πλάκα του μνημείου, έχει υποστεί φθορές και στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε ότι δεν ξέρουμε αν ανθρώπινο χέρι έκανε αυτή τη πράξη και όποιος δει τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν θα καταλάβει γιατί αναφέρουμε αυτή τη πιθανότητα.

Επειδή στην Ελλάδα του 2026 η ανθρωποφαγία έχει γίνει εθνικό σπορ και τα πάντα γίνονται για τη δημιουργία εντυπώσεων, θέλουμε να προλάβουμε τον οποιονδήποτε μας συνδέσει με αυτή την ενέργεια, να διαχωρίσουμε με τον πιο σαφή τρόπο τη θέση μας από αυτο το περιστατικό και σε αυτό το σημείο, επιτρέψτε μας να θεωρήσουμε ότι μιλάμε εξ’ ονόματος ΟΛΩΝ των οπαδών και φιλάθλων του ΗΡΑΚΛΗ.

Για 9 χρόνια ποτέ κανείς δεν διανοήθηκε να βεβηλώσει το συγκεκριμένο μνημείο. Ο ηθικός και αξιακός μας κώδικας, μας επιβάλλει να το διατηρήσουμε εκεί σαν ένα τοπόσημο το οποίο μας δείχνει τι κάναμε λάθος και τι δεν πρέπει να ξαναγίνει!»