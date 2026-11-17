Οι Καταλανοί προχωρούν σε ενίσχυση της περιφέρειάς τους με τον 25χρονο Γάλλο καλαθοσφαιριστή, που είχε επιλεγεί στο Νο7 του draft το 2020 από τους Ντιτρόιτ Πίστονς.
Όπως αναφέρει ο Μάικλ Σκότο και επιβεβαιώνει ο ατζέντης του Χέις, ο Γάλλος ήρθε σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα, με το deal των δύο πλευρών να προβλέπει και ΝΒΑ out.
Ο Κίλιαν Χέις σε έξι σεζόν στο NBA, είχε κατά Μέσο Όρο 7.9 πόντους, 5.0 ασίστ και 1.1 ριμπάουντ, αγωνιζόμενος σε Πίστονς, Νετς και Σακραμέντο Κινγκς.
Killian Hayes and Barcelona have agreed to a deal, including an NBA opt out clause, agent Yann Balikouzou of LIFT Sports Management told @hoopshype. The 7th pick of the 2020 draft averaged 7.9 points, 5.0 assists, and 1.1 steals in six NBA seasons with the Pistons, Nets and Kings https://t.co/IPnuAVQay3— Michael Scotto (@MikeAScotto) November 16, 2026