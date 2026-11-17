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Για συμφωνία της Μπαρτσελόνα με τον Κίλιαν Χέις κάνει λόγο ο γνωστός insider του NBA, Μάικλ Σκότο, τονίζοντας ότι θα υπάρχει και NBA out.

Οι Καταλανοί προχωρούν σε ενίσχυση της περιφέρειάς τους με τον 25χρονο Γάλλο καλαθοσφαιριστή, που είχε επιλεγεί στο Νο7 του draft το 2020 από τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Όπως αναφέρει ο Μάικλ Σκότο και επιβεβαιώνει ο ατζέντης του Χέις, ο Γάλλος ήρθε σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα, με το deal των δύο πλευρών να προβλέπει και ΝΒΑ out.

Ο Κίλιαν Χέις σε έξι σεζόν στο NBA, είχε κατά Μέσο Όρο 7.9 πόντους, 5.0 ασίστ και 1.1 ριμπάουντ, αγωνιζόμενος σε Πίστονς, Νετς και Σακραμέντο Κινγκς.