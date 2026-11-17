Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αντίδραση που έβγαλαν οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής κόντρα στην Σερβία, μετά την βαριά ήττα από την Ολλανδία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην κάμερα του Alpha:

«Κρατάμε μια υπέρβαση όσον αφορά την προσπάθεια των παικτών, μια πολύ μεγάλη υπέρβαση. Πιστεύω ότι το επόμενο Nations League θα είναι διαφορετικό, λόγω άλλου φορμάτ, δεν θα παίζουμε τόσα ματς με δυνατές ομάδες. Το να έχεις τέσσερα ματς με Γερμανία και Ολλανδία και άλλα δύο με τη Σερβία ήταν μεγάλη πρόκληση για εμάς.



Είχαμε ένα αρχικό πλάνο, που κατά πολύ το ξεπεράσαμε όσον αφορά τα αποτελέσματα. Είμαι χαρούμενος για τους παίκτες μου. Ήταν η πρώτη μας συμμετοχή, οι εμπειρίες δεν είναι τεράστιες από τέτοια παιχνίδια. Είναι σίγουρα κάτι που εξασφαλίζει καλύτερο μέλλον στην εξέλιξη της Εθνικής ομάδας».



Για τους ρεαλιστικούς στόχους της Εθνικής: «Σίγουρα, το να μπούμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας ήταν ο πρώτος στόχος. Μετά, να εξασφαλίσουμε την παραμονή στη League A, αποφεύγοντας τα μπαράζ με πολύ καλές ομάδες. Δυστυχώς, το άτυχο παιχνίδι στην Ολλανδία δημιούργησε ένα τεράστιο θέμα σε όλους μας.

Δεν ήταν καθόλου εύκολο σήμερα οι παίκτες να παίξουν το παιχνίδι της χρονιάς, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και να κάνουν κάτι που στην αρχή έμοιαζε απίθανο. Φτάσαμε κοντά, δεν τα καταφέραμε, καλύψαμε τους άλλους στόχους. Αυτή η υπέρβαση των παικτών μου είναι αξιέπαινη. Απογοητεύσαμε πολύ κόσμο πριν τρεις μέρες, κάτι που δεν θέλαμε, αλλά σε τέτοιο επίπεδο μπορεί να συμβεί σε μια άσχημη ημέρα».