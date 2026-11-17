Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης έκανε τον απολογισμό της πορείας της Εθνικής στο Nations League, τονίζοντας ότι το αποτέλεσμα κόντρα στην Ολλανδία ήταν κάτι που πόνεσε την «γαλανόλευκη».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Συγχαρητήρια στην Ελπίδων που προκρίθηκε έπειτα από 25 χρόνια σε Euro. Συγχαρητήρια στην Εθνική Προπαίδων που κατέκτησε την τρίτη θέση στον κόσμο και στην Εθνική Παίδων που θα παίξει στο Κατάρ σε Μουντιάλ, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η πορεία της Εθνικής Ανδρών στο Nations League είναι απόλυτα επιτυχημένη. Η Εθνική έμεινε εκτός σε τριπλή ισοβαθμία, στη διαφορά των γκολ. Όταν ξεκινήσαμε είχαμε στόχο να είμαστε τρίτοι για να μπούμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.

Να είμαστε έστω στους καλύτερους τρίτους για να αποφύγουμε τα μπαράζ, προκειμένου να έχουμε καλύτερες κληρώσεις για το Euro κι ό,τι προκύψει. Έχουν προκριθεί τεράστιες ομάδες στα προημιτελικά.

Μας πόνε σε η βαριά ήττα από την Ολλανδία, αλλά τα παιδιά έκαναν το καθήκον τους. Πήραμε 4 βαθμούς με τη Γερμανία κι αυτή πέρασε πρώτη στον όμιλο. Τα επόμενα ματς είναι τον Μάρτιο και απόλυτος στόχος είναι να πάμε στο Euro 2028. Να βρεθούμε σε μία μεγάλη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά το 2014».

Στη συνέχεια ο Μάκης Γκαγκάτσης, μίλησε και στους εκπροσώπους του Τύπου στην μικτή ζώνη, τονίζοντας ότι είναι κρίμα η τρίτη θέση που κατέλαβε η Εθνική μετά την πορεία της, ενώ σημείωσε ότι προτιμάει η γαλανόλευκη να βρίσκεται στην League A.