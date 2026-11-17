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Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης μετά τη νίκη της Εθνικής επί της Σερβίας, έδωσε το σύνθημα για πρόκριση στο Euro 2028, τονίζοντας πόσο πολύ το θέλουν οι Έλληνες διεθνείς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Nova:

Για το αποτέλεσμα στη Σερβία: «Υπάρχουν χαρούμενα συναισθήματα γιατί πετύχαμε δύο στόχους μας. Υπάρχει μία πικρία γιατί αποκλειστήκαμε από τα προημιτελικά του Nations League, αλλά έχουμε τους ίδιους βαθμούς με δύο μεγαθήρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, δηλαδή τη Γερμανία και την Ολλανδία».

Για την εικόνα της Ελλάδα γενικότερα: «Όλοι μαζί το δουλεύουμε, το προπονητικό επιτελείο, αλλά και οι ποδοσφαιριστές. Η Ολλανδία μας προσγείωσε απότομα και μας έφερε στη γη. Είχαμε μία όμορφη αντίδραση σήμερα».

Για τα προκριματικά και το EURO: «Θέλουμε πολύ να είμαστε εκεί! Όλοι μαζί το πετύχαμε αυτό μαζί με τον κόσμο μας. Παιχνίδι με το παιχνίδι και θα φτάσουμε εκεί».

Για τα στοιχεία του: «Κάθε παίκτης φέρνει τα δικά του στοιχεία. Μπορώ να βοηθήσω στο επιθετικό κομμάτι, αλλά και στο αμυντικό».

Για τα γκολ: «Το σημαντικό είναι ότι όποιος βάλει το γκολ να κερδίζει η ομάδα».

Στη συνέχεια ο νεαρός κεντρικός της Ρόμα, μίλησε και στην μικτή ζώνη, αναφέροντας:

«Πολλά θετικά, μένει μία πικρία, γιατί στην τριπλή ισοβαθμία μένουμε εμείς εκτός, αλλα δειχνει πως μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις τοπ ομάδες. Δυστυχώς μείναμε εκτός με την διαφορά των γκολ, μας δίνει μάθημα αυτό. Αντιδρασαμε πολύ επαγγελματικά κι όπως μας αξίζει. Προχωράμε για τα προκριματικά του Euro.

Σημαντικό που πέρασαν στο Euro οι Ελπίδες, να είμαστε σε μεγαλη κατηγορία σε κάθε ηλικιακή κατηγορία κι σύντομα και στην πρώτη ομάδα. Δυναμώνει το ελληνικό ποδόσφαιρο και στις ακαδημίες. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι νέα παιδιά και σε λίγα χρόνια θα είναι στην πρώτη ομάδα.»