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Ο προπονητής της Ολλανδίας, Τσάβι, δεν έκρυψε τον έντονο εκνευρισμό μετά την συντριβή της ομάδας του από την Γερμανία με 5-0, για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Nations League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ισπανός προπονητής:

«Μίλησα με τους παίκτες για να καταλάβω τι συνέβη. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από τους οπαδούς. Δεν παίξαμε ποδόσφαιρο και δεν δείξαμε ψυχή. Ως προπονητής, δεν το καταλαβαίνω αυτό.

Παίξαμε έναν ιστορικό αγώνα εναντίον της Ελλάδας, με ένταση και πάθος. Σήμερα ήταν το εντελώς αντίθετο. Ίσως επειδή είμαι νέος και πρέπει να καταλάβω τους παίκτες. Ίσως είναι και έλλειψη νοοτροπίας.

Είναι πικρό, είμαι απογοητευμένος και λυπημένος, γιατί μέχρι σήμερα ήμουν πολύ περήφανος για τους παίκτες. Αλλά σήμερα ήταν ένα σοκ για μένα ως προπονητή. Θα χτίσουμε κάτι καινούργιο ξανά.

Μίλησα με τον ίδιο τόνο που μιλάω τώρα. Προσπαθώ να κατανοήσω όλες τις καταστάσεις. Έτσι είναι, αλλά δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα από σήμερα. Ήταν ντροπιαστικό».