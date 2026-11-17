Με «θρίλερ» που… έσπασε καρδιές ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική της Elite League, εκεί όπου ο Πρωτέας Βούλας επικράτησε του Kronos BC Plasis με 77-76, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με ένα σουτ του Ντέιβιντ Ζαν-Μπατίστ στα 33.4″

Με «κρεσέντο» από μακριά ο Πρωτέας ξεκίνησε το ματς προηγούμενους με 13-2 στα πρώτα τέσσερα λεπτά, με τον Ολαγίνκα να συμπληρώνει ιδανικά με κυριαρχία στις δύο ρακέτες και τους γηπεδούχους να μετρούν +12 στο τέλος της πρώτης περιόδου (22-10).

Με την άμυνά του αισθητά βελτιωμένη και σειρά λύσεων στην επίθεση από το ταλέντο των παικτών του, ο Kronos BC Plasis επέστρεψε και προηγήθηκε με 32-33 από καλάθι του Μαστόρου στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου, για να έρθουν οι Μπέλη και Ολαγίνκα να το κλείσουν στο 36-33.

Η συνεργασία των Κόη και Ολαγίνκα έδειχνε να δίνει «ώθηση» στους παίκτες του Μάνου Μανουσέλη στα πρώτα τέσσερα λεπτά της τρίτης περιόδου (46-39) και στην εκ νέου αντίδραση εκείνων του Βασίλη Ξιούρα, που ισοφάρισαν σε 50-50 με τον Παπαδιονυσίου στα 2.5 λεπτά για το τέλος του δεκαλέπτου, απάντησαν με τους Δήμου, Κολσούζογλου και Μερμίγκη, για να έρθει ξανά το προβάδισμα με το μέρος τους (59-55).

Οι δύο ομάδες επιδόθηκαν σε έναν… διαγωνισμό τριπόντων στα πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου και, όταν το παιχνίδι σκλήρυνε πάλι και με το σκορ στο 71-68, ένα σερί 0-6 του Κρόνου, του έδωσε τον έλεγχο, για να ισοφαρίσει με τρίποντο ο Κόης για το 74-74 στα 70″ για τη λήξη.

Ο Γκρέκας αμέσως μετά με λέι απ σημείωσε το 74-76 και ο Ζαν Μπατίστ απάντησε με σπουδαίο τρίποντο για το 77-76 του Πρωτέα στα 33.4″, με τον Κρόνο να χάνει δύο επιθέσεις για την νίκη, βλέποντας ενδιάμεσα τον Δήμου να αστοχεί σε δύο βολές, για να καταλήξει το παιχνίδι στην ομάδα των Νοτίων προαστίων.

Διαιτητές: Λεβεντάκος-Σκαλτσής-Ουσταμπασίδης (Ηπιώτης)

Δεκάλεπτα: 22-10, 36-33, 59-55, 77-76

Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Δήμου 6 (1), Ζαν Μπατίστ 14 (3), Μερμίγκης 4, Ολαγίνκα 16, Κόης 17 (5), Μπέλη 4, Κάλλας, Κολσούζογλου 8, Αναστασόπουλος 8 (2)

Kronos BC Plasis (Ξιούρας): Κιούσης, Μπελ, Γκαθράιτ 21 (1), Παπαδιονυσίου 7, Γκρέκας 15 (2), Γράβας 6 (1), Δέλγας 2, Τζιάλλας 2, Μαστόρος 13 (3), Βασιλαντωνάκης, Τσουργιάννης 10