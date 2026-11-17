Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Ανέστης Μύθου ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της πρόκρισης της Εθνικής Ελπίδων στο Euro U21, με τον νεαρό επιθετικό του ΠΑΟΚ να στέλνει το μήνυμά του.

Ο Μύθου μπήκε ως αλλαγή στη ρεβάνς με την Ισλανδία και από δική του κεφαλιά στρώθηκε η μπάλα στον Κωστούλα που διαμόρφωσε το 1-1 στην κανονική διάρκεια, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Ο νεαρός επιθετικός του ΠΑΟΚ, μάλιστα στην διαδικασία των πέναλτι ανέλαβε την πρώτη εκτέλεση της Εθνικής, νικώντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα, με τον Μύθου να κάνει ανάρτηση στο Instagram.

«Κερδήθηκε, δεν μας δόθηκε. Το ταξίδι συνεχίζεται», ανέφερε στο μήνυμά του ο Ανέστης Μύθου, δεχόμενος και πολλά μηνύματα από συμπαίκτες του στον ΠΑΟΚ.